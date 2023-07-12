Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!

Muğla'da yaşanan olayda, 8.5 milyon liralık lüks Maserati aracı kullanan polis memuru, eine gitmekte olan Avukat Fatih Uzun'u aracı ile sıkıştırarak durdurdu. Muğla'da görevli polis, omuzlarından tutarak tekme atıp avukat Uzun'un bacağını iki yerden kırmıştı. Lüks arabası nedeniyle tartışmalara konu olan Polis Hüseyin Tayfun Üçgül, otomobilin içinde başından vurulmuş halde ölü bulundu.

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Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!

İstanbul Otoyolu'nda Maserati otomobille giderken trafikte tartıştığı Avukat Fatih Uzun'un bacağını kıran Polis Hüseyin Tayfun Üçgül (39), otomobilin içerisinde ölü bulundu. Üçgül'ün tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği üzerinde durulduğu belirtildi.

Manisa Soma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay 22 Nisan 2023 günü saat 17.30 sıralarında İzmir- İstanbul otobanında meydana geldi.

Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!

Avukat Fatih Uzun ile Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma çıktı. Fatih Uzun'un, Üçgül'e yumruk salladığı ancak isabet etmediği, Üçgül'ün ise Fatih Uzun'un dizine tekmeyle vurup yaraladığı, ardından da "Kimin kim olduğunu bilemezsin" dediği belirtildi. Fatih Uzun'un ise "Senin plakan TC, bütün Cumhuriyet savcıları ve mafyalar benim elimde, bu yere düşmenin hesabını sana soracağım, bu iş burada bitmedi" diyerek tehdit ettiğine yer verilen iddianamede bu olaya tarafların eşlerinin de şahit olduğu aktarıldı. Fatih Uzun'un bacağının kırıldığı, olayla ilgili kamu davası açılmasına yeterli şüphe olduğu, Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından yargılanması gerektiği iddianamede belirtildi. Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis olan Üçgül hakkında 6 yıl 10 ay hapis istendi.

Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!

Polisin Mal Varlığı İncelemeye Alındı

Olayın ardından polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül hakkında İçişleri Bakanlığınca müfettiş görevlendirilerek, idari soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında polis Üçgül'ün görev yeri değiştirildi. Üçgül, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nden daha pasif bir birime alındı. Müfettiş, hem otoyolda gerçekleşen olayı hem de polisin mal varlığını incelemeye aldı. Soruşturmanın sonucuna göre polis memuru Üçgül hakkında işlem yapılacağı öğrenildi.

Hüseyin Tayfun Üçgül Maserattilili Polis ölü bulundu! Avukata saldırmıştı!

Üçgül'ün Ormanda Otomobilde Cesedi Bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki araçta direksiyona yatar vaziyette bir kişi olduğunu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Üçgül'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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