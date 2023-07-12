Devlet Bahçeli emeklilere yapılan zammı az buluşmuştu, Emeklilerin gözü kulağı mecliste, emeklilere ne kadar zam yapılacak?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin emekli maaşlarına yapılan zammı az bulan açıklamasından sonra tüm emekliler bu gün mecliste görüşülecek emekli maaş düzenlemesine çevrildi.

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Devlet Bahçeli emeklilere yapılan zammı az buluşmuştu, Emeklilerin gözü kulağı mecliste, emeklilere ne kadar zam yapılacak?

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin dün Meclis parti grup toplantısın da emeklilere yapılan yüzde 25'lik maaş zammını az bulmuş, emeklilere de memurlara olduğu gibi ek olarak 8 bin 77 TL seyyanen yapılması açıklamasında bulunmuş emekli maaşları zammını az bulan tüm emeklileri umutlandırmıştı.

EMEKLİ MAAŞ ZAM TEKLİFİ BU GÜN MECLİSTE GÖRÜŞÜLECEK

Devlet Bahçeli'nin açıklamasından sonra mecliste görüşülen emekli maaşına yapılan daha önce yüzde 25 olarak açıklanan torba yasa tasarı görüşmeleri durdurul muş, bu güne ertelendiği açıklanmıştı.

Devlet Bahçeli emeklilere yapılan zammı az buluşmuştu. Emeklilerin gözü kulağı mecliste, emeklilere ne kadar zam yapılacak?

Emeklilere verilen yüzde 25 zam kanun teklifinin bu gün saat 14:00'de tekrar görüşülmeye başlanacağı belirtildi. Edinilen bilgilere yasaya ek bir madde teklifi ile Bahçeli'nin talebine yaklaşık bir ilave artış ile emeklilerin maaşlarının yüzde 25'in haricinde ilave kök maaş ücretlerine seyyanen zam yapılacağı belirtildi.

Meclis kulislerinden alına bilgilere göre yüzde 25 zam oranına ilave emekli maaş kök ücretlerine 4 bin TL oranında ilave zam yapılacağı belirtiliyor

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Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!Emeklilerin zam oranı belli oldu! İşte yeni emekli maaşı!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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