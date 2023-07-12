AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik maaş artışının yeterli ve makul olmadığını belirterek, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 TL'lik zamın emeklilere de uygulanmasını talep etti. Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

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