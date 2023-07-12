AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Habertürk TV'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM grup toplantısında dile getirdiği 'emekliye seyyanen' zam talebiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, emeklilere yapılan yüzde 25'lik maaş artışının yeterli ve makul olmadığını belirterek, memurlara seyyanen verilen 8 bin 77 TL'lik zamın emeklilere de uygulanmasını talep etti. Bahçeli, "MHP olarak teklifimiz şudur. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın, kök ücrete ve aynısı ile emekli maaşlarına yansıtılmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH GÜLER'DEN ZAM AÇIKLAMASI!

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Bahçeli'nin çağrısına ilişkin "Mümkündür, bu manada çalışanlarımızın özellikle enflasyona ezdirilmemesi, özlük haklarının artırılması noktasında çabamız olacaktır. Ancak bütçe imkanları dediğimiz denge var. Belli noktalarda tasarrufta bulunarak farklı kalemler oluşturulmak suretiyle fazla verilmesini biz de arzu ederiz. Çok ciddi bir çaba sarfedildi. Bunların ekonomik büyüklüğü ve bütçeye getireceği yükle beraber" ifadelerini kullandı.

NATO Liderler Zirvesi'nde 2. gün! Liderler bir araya geldi!NATO Liderler Zirvesi'nde 2. gün! Liderler bir araya geldi!

El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktüEl Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü

Sanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldıSanayi üretim rakamları açıklandı! Sanayi üretimi aylık artarken yıllık olarak azaldı

DOÇ, DR. Ata Özkaya kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur?DOÇ, DR. Ata Özkaya kimdir, nerelidir, mesleği ve uzmanlık alanı nedir, ne mezunudur?

Munzur Dağlarında yaban keçileri ve peşlerinde ki ayılar görüntülendiMunzur Dağlarında yaban keçileri ve peşlerinde ki ayılar görüntülendi

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Uyku apnesi yaşayanlar dikkat! Hem kalbi etkiliyor hem beyni tetikliyor
Uyku apnesi yaşayanlar dikkat! Hem kalbi etkiliyor hem beyni tetikliyor
En çok çocukları etkiliyor! yaz hastalıklarına dikkat!
En çok çocukları etkiliyor! yaz hastalıklarına dikkat!
Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!
Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!
NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'
NATO’nun 90 Maddelik Vilnius Bildirisi yayınlandı! 'Rusya bu savaşı derhal durdurmalı'
Son Haberler
Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?
Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?
Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı!
BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı!
Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!
Türkiye'nin risk primi CDS düştü, Yabancı yatırımcı gözü Türkiye'ye dikti! Şimdiden 1 Milyar doları geçti!
Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?
Erman Toroğlu Şenol Güneş'e ne dedi? Erman Toroğlu kaç yaşında, eşi kim?
BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı!
BM İnsan Hakları Konseyi Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı!
Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bild gazetesi yazdı!
Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bild gazetesi yazdı!
Çok Okunanlar
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife
Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife
FETÖ terör örgütünün güncel finans yapısı deşifre edildi! Özel ekipler yapıyı çökertti!
FETÖ terör örgütünün güncel finans yapısı deşifre edildi! Özel ekipler yapıyı çökertti!
Karadeniz sel felaketinden etkilenenlere müjdeli haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu!
Karadeniz sel felaketinden etkilenenlere müjdeli haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu!
Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!
Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!
Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife
Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor