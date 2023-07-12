El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü

Türkiye'nin de etkileneceği El Nino sıcakları yavaş yavaş hissedilmeye başlandı.

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El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü

Türkiye'nin de etkileneceği El Nino sıcakları yavaş yavaş hissedilmeye başlandı. İstanbul'da sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi serin sulara atlamakta buldu. Denize girmenin keyfini yaşayan vatandaşlar artan tatil maliyetlerinde de yakındı.

SICAKTAN BUNALAN İSTANBULLULAR HALK PLAJLARININ YOLUNU TUTTU

Bir hava olayı olan El Nino tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye'de hava durumu El Nino sıcakları etkisi altına girmeye başladı. İstanbul'da hava sıcaklıkları arttı. Sıcaktan bunalan İstanbullular halk plajlarının yolunu tuttu. Sıcak havadan bunalan vatandaşların rağbet gösterdiği yerlerden biri de Kilyos plajı oldu. Vatandaşlar maliyet artışlarından dolayı günübirlik halk plajlarını tercih ettiklerini belirtti. Yine aynı bölgede ücretli plajların olduğu da gözlenirken sadece giriş ücretlerinin 200-300 lira olduğu dikkat çekti.

El Nino sıcaklarının etkisi vatandaşları halk plajına döktü

ÜCRETSİZ OLDUĞU İÇİN HALK PLAJLARI TERCİH EDİLİYOR

Sahile gelen vatandaşlardan Mehmet Kızıla, "Plajlara yakın konumda oturuyoruz. Serinlemek için geldik. Fırsat buldukça buradaki halk plajlarına geliyoruz. Ücretsiz olduğu için halk plajlarını tercih ediyoruz. Diğer plajlara giriş 250 - 300 liradan başlıyor" dedi.

Günübirlik halk plajına gelen Ayhan Delibaş "Bugün kızımla birlikte halk plajına geldim. Kağıthane'de oturuyorum. İstanbul'a yakın olduğu için burayı tercih ediyorum. Her sene buraya geliriz. Uzun bir tatil planlayamadık. Diğer tatil yerleri pahalı olduğu için günübirlik halk plajını tercih ettik" diye konuştu.

PLAJ MALZEMELERİ FİYATLARI 2 KAT ARTTI

Öte yandan plaj malzemelerine ilgi yüksek oldu. Yüksek taleple fiyatlarda artış yaşandı. Plaj malzemesi satan esnaf Mehmet Nuri Şenocak fiyat artışlarıyla ilgili olarak "Bu bölgede sezon Temmuz ayında başladı. Hafta sonları işler olmadığında zor durumda kalıyoruz. Sezon 3 ay sürüyor. Plaj malzemeleri satıyoruz. Şort, havlu, mayo, şapka, güneş kremi gibi ürünler satıyoruz. Sattığımız ürünlerden şort 70 lira geçen sene 35 liraydı, plaj havlusu da aynı şekilde. Bikiniler 200 liraydı şuan 600-700 liraya satıyoruz. Plaj malzemeleri fiyatları 2 kat arttı. Vatandaşlar pahalılıktan yakınıyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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