Karadeniz sel felaketinden etkilenenlere müjdeli haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle işverenlerin ve sigortalıların prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.
Selden Etkilenen İşverenlere Ve Sigortalılara Destek
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
"Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Sosyal Medya Paylaşımı
Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle;— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 12, 2023
Bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.
Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/P6RNDbYDZF
Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!
Otoyol ve Köprü geçiş ücretlerine zam geldi! İşte zamlı tarife
FETÖ terör örgütünün güncel finans yapısı deşifre edildi! Özel ekipler yapıyı çökertti!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
Aracın motoruna giren kediyi çıkaramayınca not bıraktılar
Devlet Bahçeli emeklilere yapılan zammı az buluşmuştu, Emeklilerin gözü kulağı mecliste, emeklilere ne kadar zam yapılacak?