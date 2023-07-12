Karadeniz sel felaketinden etkilenenlere müjdeli haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu!

Sel felaketinden etkilenen, işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemeleri 1 yıla kadar ertelenecek.

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Karadeniz sel felaketinden etkilenenlere müjdeli haber! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı duyurdu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle işverenlerin ve sigortalıların prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.

Selden Etkilenen İşverenlere Ve Sigortalılara Destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan

"Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz.

Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

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