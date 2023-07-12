Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!

Adana'da depremde yıkılan ve 96 kişiye mezar olan Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!

Adana'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 96 kişi hayatını kaybettiği Alpargün Apartmanı'nın tutuklu müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün hakkında, 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan Alpargün Apartmanı, 6 Şubat'ta Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar gördü ve ardından Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda tamamen yıkıldı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde kurulan Deprem Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma, apartmanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu olan Hasan Alpargün üzerinde tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Alpargün'ün "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianame ayrıca, apartmanın yıkılmasıyla ilgili olarak hazırlanan bilirkişi raporuna da yer verildi.

Yüzyılın Felaketi'nde 96 kişiye mezar olmuştu! Alpargün Apartmanı'nın müteahhidine dava açıldı!

BİNA MEVZUATA GÖRE YAPILMAMIŞ!

Raporda, apartmanın inşa edildiği zeminin iri kum ve çakıl taşlarından oluştuğu ve bu zeminin yapı yüklerini taşıyabilecek kapasiteye sahip olduğu belirtildi. Yapı yükleri ile ilgili standartlar göz önünde bulundurulduğunda, zeminin taşıma gücü açısından bir sorun oluşturmadığı sonucuna varıldı.

Alpargün Apartmanı'nın depremde yıkılmasında zeminden kaynaklanan bir nedenin bulunmadığı bilgisine yer verilen raporda, "Binadan alınan beton ve çelik numunelerinin, binanın yapıldığı yılda yürürlükte olan 1975 deprem yönetmeliği yükümlülüklerini karşılamadığı, kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün sorumlu olduğu kanaatine varılmıştır." ifadesi kullanıldı.

İddianamede, bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre sanığın dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasında zemin kaynaklı bir neden bulunmadığı, binanın 1975 deprem yönetmeliği hükümlerini karşılamadığı, yapılan kusurlu imalattan yapı müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu inşaat mühendisinin sorumlu olduğu, apartmanda görsel ve deneysel olarak tespit edilen teknik yetersizlikler olduğu, hem uygulama sorumluluğunu üstlenen hem de binanın yapı müteahhidi olan teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün'ün işin bitimine kadar gerek malzeme, gerekse işçilik yönünden TSE'ye uygun hareket etmekle yükümlü olduğu fakat denetim görevini yerine getirmediği anlaşılmıştır. Binada kullanılan betonun, yapım tarihindeki standartları içermediği, yetersizlikler olduğu, öngörülebilen bu netice bakımından dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan sanığın 1 kişinin yaralanmasına, 96 kişinin de ölmesine neden olduğu gerekçesiyle 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

DEPREM GÜNÜ KKTC'YE GİTMİŞ!

Adana'da depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'yla ilgili soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Hasan Alpargün'ün 6 Şubat'ta KKTC'ye gittiği belirlenmişti. Çalışmalar sonucunda Lefkoşa Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Alpargün, Adana'ya getirilmiş ve 13 Şubat'ta tutuklanmıştı.

Alpargün'ün 990 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC'ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu iddia edilmişti.

Tutuklu müteahhit Hasan Alpargün, savcılıkta şöyle ifade vermişti:

"Söz konusu binada herhangi bir eksikliğimiz yoktur. Hatta betonların kontrolü için işçileri sürekli uyarıyordum ancak inşaatın başka işlerine koşturduğumuzdan zaman zaman ilgilenemediğimiz oluyordu. Deprem nedeniyle yıkılan inşaatta herhangi bir eksikliğimiz ve hatamız bulunmamaktadır. Önceden planlanan bir program dahilinde 6 Şubat'ta aile dostlarımızı ziyaret amaçlı oğlumla KKTC'ye gittik. 3 gün sonra söz konusu apartmanın yıkıldığını öğrendim. Oğlumu olayları öğrenmesi için hemen Türkiye'ye gönderdim. Kesinlikle kaçmak gibi bir niyetim yoktu."

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