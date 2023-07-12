Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bild gazetesi yazdı!

Almanya'nın en büyük bulvar gazetesi Bild'de yer alan bir makalede, NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolü vurgulanırken, "Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmadı", "Biden'dan sonra en güçlü lider" ifadelerine yer verildi.

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Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bild gazetesi yazdı!

Almanya'nın Bild gazetesi Filipp Piatov'un imzalı yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne yer verildi. "NATO'nun yeni güçlü adamı" vurgusu yapılan makalede, "Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar. Bir şey almadığı bir anlaşma yoktur. Erdoğan, Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bind gazetesi yazdı!

Rusya Ve Ukrayna İle İlişkisi İyi Olan Tek Lider

Makalede Erdoğan'ın uluslararası sorunlardaki arabuluculuk görevindeki başarısına da değinilerek, "Erdoğan, Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile iyi ilişkileri olan tek liderdir. Erdoğan, İsveç'in üyelik başvurusuna "evet" yanıtı vermek için NATO'yu aylarca bekletiyor. Ayrıca, F-16 ve AB ile daha yakın bir ortaklık için söz aldı" dedi.

Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bind gazetesi yazdı!

Batı ve Doğu'da Bağları Çok Kuvvetli

Alman gazetesi, uzmanların görüşlerine de yer verdirdiği makalesinde Londra King's College Profesörü Peter Neumann, Erdoğan'ın yükselişinin üç sebebinin olduğunu belirterek, "Her şeyden önce, Erdoğan yeni bir seçim kazandı ve ciddi iç siyasi rakiplerini saf dışı bıraktı. İkincisi, ülkesi savaşta çok önemli bir noktada bulunuyor: Karadeniz'e erişimi kontrol ediyor. Üçüncüsü, Erdoğan yıllar içinde zekice güç projeksiyonu yaptı. Bir ayağı Batı'da (NATO üyeliği), İslam ülkelerinin ve Orta Doğu'da büyük bir itibarı bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan hiç bu kadar güçlü olmamıştı! Alman Bind gazetesi yazdı!

Joe Biden'dan Sonraki En Güçlü Lider

Neumann, "Sadece Biden, Erdoğan'dan daha güçlü. Ayrıca Erdoğan yetenekli bir güç siyasetçisidir" çıkarımında bulunurken, Köln Üniversitesi'nden Siyaset Bilimci Thomas Jger, "Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin jeopolitik durumunu biliyor ve bunu dış politikasında her yönden kullanıyor. ABD Başkanı Joe Biden, Batı'daki en güçlü devlet başkanı olmaya devam ediyor ancak Erdoğan, NATO liderleri arasında en fazla iç hareket özgürlüğüne sahip lider. Batı'da şu biliniyor: En son NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Başkanı Biden ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygılarını sundular" açıklamasını yaptı.

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