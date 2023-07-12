'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' adlı programın ilk bölüm konukları arasında yer alan ünlü şarkıcı Öykü Gürman, izleyici tarafından merak konusu oldu. Peki Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir? İşte merak edilen ayrıntılar...

Öykü Gürman Kimdir? Nereli, Kaç Yaşında?

Öykü Gürman, 4 Ağustos 1982 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Trabzon Of'lu olan Gürman'ın Berk Gürman adında bir ikiz kardeşi vardır. İlkokulu Özel Efdal Ana ve İlkokulunda tamamlayan Öykü Gürman, ortaokulu İstek Vakfı Acıbadem Lisesi’nde bitirdi.1997 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nin sınavlarını kazanarak eğitimine burada devam etti. Cihat Aşkın’dan özel keman dersleri aldı. 2001 yılında Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu. Bu süre içinde gerek keman gerekse solist olarak okul konserlerinde aktif roller aldı. 2001 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarını kazanarak müzik eğitimine keman ve şan dersleri alarak devam etti.

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Öykü Gürman, çeşitli flamenco topluluklarında, okul orkestralarında solist olarak birçok performanslar sergiledi. 2007 yılında İkiz kardeşi ile birlikte kendilerinin seslendirdikleri "Evlerinin Önü Boyalı Direk" şarkısının videosunu; video paylaşım sitesi YouTube'a yüklediklerinde milyonlarca insan tarafından tıklanarak tanınmışlardır. 2007 yılının sonlarına doğru kardeşi Berk Gürman ile "Kısmet" adında bir albüm çıkardılar. Toplum tarafından tanınan ve sevilen bu iki isim 2009 yılında "İki Arada" adlı albümü yayınladılar.

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2010 yılında Öykü ve Berk grubunu sonlandırmış, iki kardeşte yollarına tek devam etme kararı almışlardır.

Şimdiye kadar filmlerde ve dizilerde oyuncu olarak yer alan Öykü Gürman, müziğini de yaptığı dizilerden Sen Anlat Karadeniz'de Asiye Kaleli karakterini canlandırmıştır. Öykü Gürman, 1.69 metre boyunda, 53 kilo ve Aslan burcudur.

Öykü Gürman'ın Eski Eşi Kimdir?

Öykü ve Berk Gürman ikilisi aynı yıl Kral Tv’den “yılın en iyi çıkış yapan grubu”, Magazin Gazetecileri Derneğinin “yılın en iyi çıkış yapan yorumcusu” Radio N101 “en iyisi sizsiniz” ödülünü aldı. 2008 yılında Evlerinin Önü Boyalı Direk şarkısı ile Hürriyet Altın Kelebek ödülünün sahibi oldular. Güzel sanatçı 4 Ağustos 2015 tarihinde ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile dünya evine girdi. Ancak anlaşmazlık sebepleri ile 8 ayın ardından ayrıldılar.

Öykü Gürman'ın Şarkıları Nelerdir?

Öykü ve Berk

Kısmet (albüm) (2007) / Pasaj Müzik

İki Arada (albüm) (2009) / Pasaj Müzik

Öykü Gürman olarak:

Rüya Bitti (2015) / Pasaj Müzik

"Nem Alacak Felek Benim" (2014)

"Düşün Beni" (2018)

"Ay Işığı" (Koliva ile) (2019)

"Deniz Gözlüm" (2020)

"Yine Sevenler Sevsin" (2020)

"Nació la Luna" (Berk Gürman ile) (2021)

Rol Aldığı Dize ve Filmler