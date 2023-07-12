Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar rolüyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz gözlerden uzak bir yaşam sürüyor. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şaşmaz hacca gitti. Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz'ın görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

Geçtiğimiz yıl Kurtlar Vadisi ile ekranlara geri döneceğini söyledikten sonra yeni bir açıklama yapmayan Necati Şaşmaz, hayranları tarafından Hac'da görüntülendi. Kendisi herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmazken, yanına gidip fotoğraf çektiren hayranlarının paylaşımları Şaşmaz'ın Hac'da olduğunu ortaya çıkardı.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

En son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminin ardından, bir dizi geleceğini söyleyen Şaşmaz'ın ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor.

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

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