Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!

Geçtiğimiz yıl Kurtlar Vadisi ile ekranlara geri döneceğini söyledikten sonra yeni bir açıklama yapmayan Necati Şaşmaz, hayranları tarafından Hac'da görüntülendi. Kendisi herhangi bir sosyal medya paylaşımı yapmazken, yanına gidip fotoğraf çektiren hayranlarının paylaşımları Şaşmaz'ın Hac'da olduğunu ortaya çıkardı.

En son 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminin ardından, bir dizi geleceğini söyleyen Şaşmaz'ın ekranlara ne zaman döneceği merak ediliyor.

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