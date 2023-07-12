Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!

Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 74 yaşında vefat etti.

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Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!

Adıyaman Menzil Şeyhi olarak tanınan din adamı Hakka yürüdü. Gavsi Sani Sultan Seyyit Abdulbaki El-Hüseyni, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bugün ise acı haber geldi.

Menzil Şeyhi, tedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da hayatını kaybetti.

Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni Kimdir

Menzil Şeyhi Gavsı Sani Sultan Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni 02.05.1949 yılında dünyaya geldi.

Peygamber soyundan gelen aile, Şah-ı Nakşibendi (k.s.)'ın Kasr-ı Arifan'da başlattığı irşadın ikincisini her türlü çileye rağmen, devam ettirmektedirler.

Bu yüzden Menzil'e Seyda Muhammed Raşit (k.s.) dönemine ikinci Buhara demiştir. Seyda Hazretleri (k.s.), Peygamber soyundan gelen Evlad-ı Resuldür. Dahası soy ağacı bakımdan Resul-i Ekrem'in (s.a.v.) 30’ncu göbekten torunudur.

Gerek Gavs Abdülhakim Elhüseyni (k.s) gerek Seyda Muhamed Raşit ve gerekse Gavs-ı Sani Seyyid Abdulbaki Hz.lerini ömrünü İslam yoluna adamışlardır.

Rıza-ı Bari hayatlarının parçası olmuş ve bu uğurda diyar diyar gezmişler ve bu uzun yürüyüşten sonra, Menzil en son durakları olmuştur.

Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!

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