CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi'ni hazırlattı. Buna göre CHP'li vekillerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları istendi.

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CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'

Seçim mağlubiyeti sonrası iç hesaplaşma yaşayan CHP'de, 'değişim' çağrıları dillendirilmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi ise başını Ekrem İmamoğlu'nun çektiği yenilikçilere karşı direnmeye başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi'ni hazırlattı. Buna göre CHP'li vekillerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları istendi.

Vekillere 'medya' Yasağı

Bunun son örneği ise değişim açıklamaları yapan partililere yönelik bir uygulama oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla hazırlanan "Cumhuriyet Halk Partisi Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi" yayınlandı.

Yayınlanan belgede 'Partililerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları’ istendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi'ni hazırlattı. Buna göre CHP'li vekillerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları istendi.

'Parti İçi Sorunların Çözüm Noktası Medya Değil'

Ayrıca bildiride, "Parti’nin iç organlarında konuşulması gereken hususlar medya önünde konuşulmamalıdır. ‘Parti içi sorunların çözüm noktası medya ve kamuoyu değil parti içi organlardır’ ilkesi benimsenmelidir.” denildi.

Aldığı kararla parti içinde kendisine muhalif isimleri medyaya karşı susturmayı hedefleyen Kılıçdaroğlu'nun onayladığı bildiride, CHP'li vekillerin televizyona çıkmadan önce Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri istendi.

Kemal Kılıçdaroğlu, 'Medya İletişim Yönergesi ve Medya Tutum Belgesi'ni hazırlattı. Buna göre CHP'li vekillerden parti içi sorunları medya ve kamuoyunda konuşmamaları istendi.

'Programlardan Davet Alınca Partiye Bildirilmeli'

Bildiride, "Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri katılacakları televizyon programları ile ilgili davet alınca kabul etmek konusunda yanıt vermeden önce CHP TBMM Grup Başkanı'ndan, PM üyeleri ve diğer CHP yetkililerinin ise Medya, Planlama ve Sosyal Medya Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı'na bilgi vermeleri gerekmektedir. "Partimiz CHP'nin iç sorunları yetkili kurullarında tartışılır. Parti içi sorunlarımız medya ve kamuoyu önünde tartışma konusu yapılamaz." ifadelerine de yer verildi.

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