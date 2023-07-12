Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap geldi! "Siyasi komedi örneği!"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan paylaşımından sonra AK Parti cephesinden tepkiler arka arkaya geliyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın tepkisinden sonra bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Çelik'in yaptığı açıklamada "siyasi komedi örneği" ifadesi dikkat çekti.

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Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap geldi! "Siyasi komedi örneği!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine karşı tepki gösterdi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun politik kariyerinin mağlubiyetler ve başarısızlıklarla dolu olduğunu anımsatarak, CHP içindeki tartışmaların son seçim yenilgisinin ardından başladığına dikkat çekti.

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ GELDİ!

Çelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" ifadelerini kullandı.

SİYASİ BİR MAFYA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı grup toplantısı videosuna sert bir yanıt verdi.

Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşıma karşı "Kendisi artık siyasi meftadır" ifadelerini kullandı. Siyaset sahnesindeki gerginlik ve tartışmalar devam ederken, Hamza Dağ'ın sert tepkisi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak konuşan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun siyasi etkinliğinin bittiğini ve artık "siyasi mefta" olduğunu belirtti.

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