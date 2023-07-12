Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap geldi! "Siyasi komedi örneği!"

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine karşı tepki gösterdi.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun politik kariyerinin mağlubiyetler ve başarısızlıklarla dolu olduğunu anımsatarak, CHP içindeki tartışmaların son seçim yenilgisinin ardından başladığına dikkat çekti.

Evet haklısın, hırsız çok Erdoğan. Önün arkan, sağın solun hırsız dolu... Aynaya baksan da olur aslında… pic.twitter.com/dgT8GXIMV8 Haberin Devamı July 11, 2023

ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ GELDİ!

Çelik, "Kendi partisi içinde liyakati tartışılan birinin, Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğini ve devlet yönetme liyakatini tartışması bir siyasi komedi örneğidir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu’nun tüm siyasi hayatı son seçimde bir kez daha görüldüğü gibi yenilgilerle ve başarısızlıklarla doludur.



Son seçimden sonra CHP içinde ortaya çıkan tartışmalar doğrudan Sn Kılıçdaroğlu’nun liyakati ile ilgilidir. Kendi liyakati kendi partisi… Haberin Devamı July 12, 2023

SİYASİ BİR MAFYA!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı grup toplantısı videosuna sert bir yanıt verdi.

Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nu hedef alan paylaşıma karşı "Kendisi artık siyasi meftadır" ifadelerini kullandı. Siyaset sahnesindeki gerginlik ve tartışmalar devam ederken, Hamza Dağ'ın sert tepkisi dikkat çekti. Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından AK Parti'nin Genel Başkan Yardımcısı olarak konuşan Dağ, Kılıçdaroğlu'nun siyasi etkinliğinin bittiğini ve artık "siyasi mefta" olduğunu belirtti.

Kemal Kılıçdaroğlu bildiğimiz gibi…



Neyse ki artık kendi tabanı bile onu ciddiye alıp dinlemiyor.



Kendisi artık siyasi meftadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir.



Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada “Hırsızdan Cumhurbaşkanı… https://t.co/JqjLcyMl8l — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) July 11, 2023

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