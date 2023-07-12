NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında Ukrayna-NATO Komisyonu'nun ilk toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya NATO liderinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de katıldı. Toplantının yapıldığı salona Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kısa süreli sohbet etti.

"Ukrayna'yı NATO'ya Yaklaştıracak Kararlar Aldık"

Toplantının açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Bu gerçekten tarihi bir an. Müttefikler ve Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğine ilişkin ortak vizyonumuzu görüşmek üzere eşit bir şekilde yan yana oturuyor" dedi.

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"Cesaretinizden ilham alıyoruz"

NATO'nun özgürlük ve egemenlik için verdiği cesur mücadelede Ukrayna'nın yanında olduğunu belirten Stoltenberg, "Cesaretinizden ilham alıyoruz. Ukrayna'nın topraklarını kurtarmasına ve Rus saldırganlığına karşı koymasına yardım etmek için desteğimizi sürdürmeli ve arttırmalıyız" şeklinde konuştu.

"Bugün Eşit Olarak Toplandık"

Zirvede Ukrayna'nın ittifaka üyeliğini bir kez daha teyit ettiklerini kaydeden Stoltenberg, "Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık. Bugün eşit olarak toplandık. Müttefik olarak bir araya geleceğimiz günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

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