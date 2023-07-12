EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama

EYT'liler yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanacak mı, yararlanamayacak mı? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin konuyla ilgili değerlendirme yaptı.

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EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama

Temmuz ayında yapılacak olan Emekli zammı ek zamla beraber yüzde 25'e yükseltildi. Memur, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı zammı düzenlemesinin bugün Meclis Genel Kurulu'nda oylanması beklenirken EYT'lilerin durumları kafa karıştırdı.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, EYT'liler ek zammı ilgili konuştu.

"EYT'liler de bu verilen ilave artıştan yani yüzde 25'e yükseltilen artıştan her şekilde yararlanacaklar. Sosyal medya mecralarında dünden beri çok yoğun olarak kanun teklifinin verilen komisyondaki önergedeki tekliflerden sanki olmayacağı gibi ifade ediliyor. 5510 sayılı kanunumuzun 29. maddesinde yaşlılık aylığı dediğimiz yani kamuoyunda emekli aylığı olarak bilinen yaşlılık aylığının hesaplanmasında orada anlatılır ve sonunda denir ki; Yılın ilk 6 ayında emekli olanlar Ocak ayında yapılacak artıştan, yılın ikinci yarısı yani Temmuz ve Aralık ayına kadar olan dönemde emekli olanlar da hem Ocak zammı tutarında, Ocak zammına ilaveten de Temmuz artışlarından yararlanır diyor. Dolayısıyla bu çok net şekilde kanunda bu yapılacak artıştan her durumda emekli olanlar bu ilave artıştan yararlanacak. Kaldı ki, verilen teklife baktığımızda geçici maddenin b fıkrasında 2023 yılında emekli olacakların da bu artıştan faydalanacağı ifade ediliyor"

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