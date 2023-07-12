Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!

Elon Musk'tan gelen dövüş davetini kabul eden Mark Zuckerberg, yaptığı antrenmandan bir fotoğraf yayınladı.

YAYINLAMA
Google News
Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf! 1

Twitter'ın sahibi Elon Musk, Meta'nın Twitter rakibi platformu nedeniyle Mark Zuckerberg'i kafes dövüşüne davet etmişti.

Musk, Meta'nın yeni projesi Threads ile ilgili bir paylaşımın altına yorumda bulunarak Mark Zuckerberg'e çağrıda bulundu.

Bunun üzerine Zuckerberg'den olumlu yanıt geldi.

Instagram hesabından bir hikaye paylaşan Zuckerberg, Elon Musk'ın çağrısının ekran görüntüsünü paylaşarak "Konum gönder" dedi.

Yaşananların ardından Zuckerberg'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!
Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!
Kurtlar Vadisi'nin Polat'ı Necati Şaşmaz hacca gitti!
Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
Öykü Gürman kimdir? Nereli, Kaç yaşında? Evli mi? Şarkıları nelerdir?
Mustafa Sandal ve Uzi sosyal medyada birbirine girdi! Sosyal medyada Uzi'ye tepki yağdı!
Mustafa Sandal ve Uzi sosyal medyada birbirine girdi! Sosyal medyada Uzi'ye tepki yağdı!
Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!
Deniz Akkaya siyasi görüşünü anlattı! Cümleleri olay oldu!
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!
Yusuf Güney'den Kenan Işık hakkında ilginç açıklama! Tepkilerin odağı oldu!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!
NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'
NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!
Ünlü çift yollarını ayırma kararı aldı! 15 dakikada boşandılar!
Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu
Haluk Levent Devrek Baston festivaline damga vurdu, izleyenler müziğe doydu
Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi
Karadeniz Ereğli’de Köfn rüzgarı esti, seyirciler yağmura rağmen konsere büyük ilgi gösterdi
Çok Okunanlar
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!
Çağla Şikel ve Nail Gönenli barıştı! Yakın zamanda ayrılık kararı almışlardı!
Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!
Yapay göl yaptıran Neymar'a 3.3 milyon dolar ceza verildi! İşte Neymar'ın akıl almaz villası!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Arka Sokaklar hayranlarına müjdeli haber! Ekranlara geri dönüyor!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor