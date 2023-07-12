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Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!
Elon Musk'tan gelen dövüş davetini kabul eden Mark Zuckerberg, yaptığı antrenmandan bir fotoğraf yayınladı.
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