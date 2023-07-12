Whatsapp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!

Telefon Numarası Gizlenebilecek

WhatsApp, kullanıcılarının gizlilik ve güvenliğine verdiği önemi bir kez daha göstererek yeni bir özelliği daha test etmeye başladı. Bu özellik, "Telefon Numarası Gizliliği" olarak adlandırılan bir özellikle topluluklarda gizli kalmayı sağlıyor.

Daha Önce Kayıtlı Olmayan Kullanıcılar İçin Geçerli Olacak

WhatsApp'ın Telefon Numarası Gizliliği özelliği, kullanıcıların topluluklarda kendi numaralarını ve adlarını gizleyerek mesaj göndermelerine olanak tanıyor. Bu sayede topluluk içinde anonim bir şekilde iletişim kurmak mümkün hale geliyor. Ancak, topluluk yöneticisi ve zaten sizi eklemiş olan kişiler tarafından hala görülebileceğiniz unutulmamalı.

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Anonim Kalmak İsteyenler Yaşadı

Bu özellik, kullanıcıların yabancı kişilerle aynı toplulukta olduğu durumlarda zor durumda kalmalarını veya istenmeyen kişiler tarafından eklenmelerini önlemeyi amaçlıyor. Özellikle topluluklarda gizli kalmak isteyen veya belirli bir anonimlik düzeyine ihtiyaç duyan kullanıcılar için oldukça faydalı bir özellik olabilir.

Daha Rahat Kullanım Sunacak

WhatsApp'ın bu yeni özelliği, kullanıcıların gizliliklerini koruma ve istedikleri kişilerle iletişim kurma konusunda daha fazla kontrol sahibi olmalarını sağlıyor. Kullanıcılar, artık topluluklarda daha rahat bir şekilde mesajlaşabilecek ve istemedikleri durumlarla karşılaşma riskini azaltabilecekler.

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Yeni Özellik Beta Sürümünde

WhatsApp'ın Telefon Numarası Gizliliği özelliği henüz beta sürümünde test ediliyor, bu nedenle tüm kullanıcılara henüz sunulmuş değil. Ancak WhatsApp'ın sürekli olarak yeni özellikler geliştirdiği ve kullanıcı deneyimini geliştirmek için çalıştığı düşünüldüğünde, bu özelliğin yakın gelecekte tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

Kullanıcıların gizlilik ve güvenlik endişeleri arttıkça, WhatsApp gibi popüler mesajlaşma uygulamalarının da yeni özelliklerle kullanıcıların beklentilerini karşılamaya çalıştığı görülüyor. Telefon Numarası Gizliliği özelliği, WhatsApp kullanıcılarına daha fazla gizlilik kontrolü sağlamak amacıyla geliştirilmiş önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.