Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!

Yapılan zamların ardından gözler ekmek fiyatlarına çevrilmişti. Ancak sürpriz bir haber Tarsus Belediyesi'nden geldi. Ekmek fiyatları zam değil indirime girdi. Tarsus Belediyesi vatandaşlara yardım amacıyla ekmek fiyatlarını 3 TL'ye indirdi. İşte indirimin detayları...

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Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!

Başkan Bozdoğan, Tarsus'taki halka ekmek sunumunda, ekonomik değeri uygun olan ekmeğin yerel halka ulaştırıldığını vurgulayarak, Halk Ekmek Fırını'nda hijyenik bir ortamda üretilen 210 gram ekmeğin, artan maliyetlere rağmen 3 TL karşılığında vatandaşların sofralarına taşındığını belirtti.

TARSUS BELEDİYESİ DESTEK SAĞLIYOR!

Tarsus’ta uygun fiyatlı ekmeği vatandaşlara ulaştırdıklarını belirten Başkan Bozdoğan, "Ekmek fiyatları cep yakmaya devam ediyor. Tüm bunlara rağmen fiyatların artışının başladığı ilk günden bu yana ekmek satışımızı her daim halkımızın cebine nasıl destek olabiliriz diye planladık. Dar gelirli vatandaşlarımıza askıda ekmek uygulamamız sayesinde ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Gluten sorunu yaşayan vatandaşlarımıza da glutensiz ekmeklerimiz ulaştırılıyor. Bizim attığımız ve atacağımız her adım halkımıza destek olmak için" dedi.

İŞTE BELEDİYECİLİK BUDUR!

Başkan Bozdoğan’ın bu hizmetinden çok memnun kaldığını belirten vatandaşlar, “Belediyecilik budur, halkın yanında olmaktır. Biz teşekkür ediyoruz başkanımıza. Bu konuda attığı adımlar mükemmel yani 3 lira ekonomik krizde halkın yanında olan bir tavırdır. Teşekkür ediyoruz kendisine" ifadelerini kullandılar.

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