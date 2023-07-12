Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Yaz mevsiminin sıcak hava dalgasıyla birlikte, özellikle tatil bölgelerinde orman yangınları artış göstermeye başladı. Türkiye'nin turistik merkezlerinden Antalya ve Muğla, ardı ardına orman yangınlarıyla karşılaştı. İtfaiye ekipleri yoğun bir şekilde müdahale ederken, Adana'dan da bir yangın haberi geldi.

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Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Antalya'nın Kaş, Muğla'nın Milas ve Adana'nın Sarıçam ilçesinde orman yangını çıktı. Orman yangınlarına hemen müdahale başlarken yangın alanlarından endişe veren görüntüler geliyor. Yaz aylarında özelikle tatil bölgelerinde orman yangınlarının artması dikkat çekiyor.

Kaş'ta Karadan Ve Havadan Müdahale

Antalya'nın Kaş ilçesi Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale eti. Bölgedeki yangın kontrol altına alındı.

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Güvercinlik Bölgesi Yanmaya Başladı

Antalya'nın ardından Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı. Yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılırken, rüzgarın etkisiyle yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdet etmeye başladı.

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Mahalle Boşaltılıyor, Araç Girişi Yasaklandı

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yangın çok hızlı ilerliyor. Bölgeye araç girişleri yasaklandı. Yangın sitelere doğru gidiyor" dedi. Önlem amacıyla alevlerin ilerlediği Kuyucak Mahallesi'nin tahliyesine başlandı. Milas'ın ardından bir kötü haber de Adana'dan geldi.

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

Adana'da Yangın

Adana'nın Sarıçam ilçesi sınırlarında çıkan orman yangınına ekipler hem havadan hem de karadan müdahale etmeye başladı.

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

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