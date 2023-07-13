Yemek yerken sızdı derin uykuya daldı, gelen sağlık ekipleri bile uyandıramadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek yerken sızan şahıs, ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen O.İ. kendine gelmeyince polisin yardımıyla sedye ile ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

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Yemek yerken sızdı derin uykuya daldı, gelen sağlık ekipleri bile uyandıramadı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yemek yerken sızan şahıs, ekipleri harekete geçirdi.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçenin Müftü Mahallesi Devrim Bulvarı üzerinde hizmet veren bir dürümcü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.İ., sipariş verdiği yemeğini bitirmesine yakın kafasını masaya koyarak sızdı. Şahsı kendine getirmeye çalışan iş yeri çalışanları, bu konuda başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yemek yerken sızdı derin uykuya daldı, gelen sağlık ekipleri bile uyandıramadı

SAĞLIK EKİPLERİ BİLE UYANDIRAMADI

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri O.İ.'yi kendine getiremeyince sağlık ekibi istenildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekibinin tüm çabasına rağmen O.İ. kendine gelmeyince polisin yardımıyla sedye ile ambulansa alındı. Bu esnada polis ekipleri, şahsın kimlik bilgilerinden ailesine ulaşarak olay yerine çağırıldı. Ambulansta bir süre müdahale edilen O.İ., kısmen kendine geldikten sonra hastaneye kaldırıldı. Şahsın, alkol tükettikten sonra dürümcüye geldiği, sızıp kalmasının da aşırı alkol tüketiminden kaynaklandığı iddia edildi.

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KAYNAK: İHA

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