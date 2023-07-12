Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti

Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle asfalt erimeye başladı. Asfalt yolların erimesi nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ekipleri bazı güzergahlarda çalışma başlattı.

YAYINLAMA
Google News
Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti

Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle asfalt erimeye başladı. Asfalt yolların erimesi nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ekipleri bazı güzergahlarda çalışma başlattı.

ay2.jpg

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ, ASFALT ERİDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "aşırı sıcak" uyarısının ardından bugün Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Yaşanan aşırı sıcakla birlikte bazı bölgelerde yollardaki asfalt eridi. Karayolları ekipleri tarafından hem trafik akışının aksamaması hem de eriyen asfalt nedeniyle yolların zarar görmemesi için kumlama çalışması başlatıldı.

Başkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteğiBaşkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği

Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldıSrebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendirdi! "İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak yer TBMM!"Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendirdi! "İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak yer TBMM!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'

Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayınAşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kars’ta Kaymakamın önünde koruması İHA muhabirini darp etti, kaymakam izledi
Kars’ta Kaymakamın önünde koruması İHA muhabirini darp etti, kaymakam izledi
Başkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği
Başkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği
81 yaşındaki dede elini kana buladı! 2 komşusunu bıçakla yaraladı
81 yaşındaki dede elini kana buladı! 2 komşusunu bıçakla yaraladı
Aracın motoruna giren kediyi çıkaramayınca not bıraktılar
Aracın motoruna giren kediyi çıkaramayınca not bıraktılar
Son Haberler
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti
Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti
Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı
Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı
Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!
Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!
Vatandaşların uğrak noktası Tuz Gölü pembe renge büründü!
Vatandaşların uğrak noktası Tuz Gölü pembe renge büründü!
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir kişi daha katıldı! "95 yılında kaçırdılar!"
Çok Okunanlar
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Kırmızı ışıkta geçen tır dehşet yaşattı! Otomobili böyle biçti
Kırmızı ışıkta geçen tır dehşet yaşattı! Otomobili böyle biçti
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakayı ele verdi!
Hatay’da hırsızlık şüphelisi 2 kadın yakayı ele verdi!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor