Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti

Aydın'da etkili olan çöl sıcakları nedeniyle asfalt erimeye başladı. Asfalt yolların erimesi nedeniyle trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için Karayolları ekipleri bazı güzergahlarda çalışma başlattı.

HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE KADAR YÜKSELDİ, ASFALT ERİDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan "aşırı sıcak" uyarısının ardından bugün Aydın'da hava sıcaklığı 40 dereceye kadar yükseldi. Yaşanan aşırı sıcakla birlikte bazı bölgelerde yollardaki asfalt eridi. Karayolları ekipleri tarafından hem trafik akışının aksamaması hem de eriyen asfalt nedeniyle yolların zarar görmemesi için kumlama çalışması başlatıldı.

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