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İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!
Uzun zamandır sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, sessizliğini Yeşil Vadi'nin başarılı çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız'a yaptığı ilginç yorumla bozdu. Çocuk oyuncunun kilosu hakkında konuşan Tatlıses, kilo vermesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama üzerine sosyal medya ikiye bölündü. Kimi bu açıklamayı yanlış bulurken kimi ise Tatlıses'i destekledi. Oyuncudan yanıt ise jet hızında geldi.
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