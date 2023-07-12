İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!

Uzun zamandır sessizliğini koruyan İbrahim Tatlıses, sessizliğini Yeşil Vadi'nin başarılı çocuk oyuncusu Beren Gökyıldız'a yaptığı ilginç yorumla bozdu. Çocuk oyuncunun kilosu hakkında konuşan Tatlıses, kilo vermesi gerektiğini belirtti. Bu açıklama üzerine sosyal medya ikiye bölündü. Kimi bu açıklamayı yanlış bulurken kimi ise Tatlıses'i destekledi. Oyuncudan yanıt ise jet hızında geldi.

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İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi! 1

Zaman zaman gündeme dair yaptığı yorumlarla adından söz ettiren sanatçı İbrahim Tatlıses, 13 yaşındaki oyuncu Beren Gökyıldız'ın kilo vermesi gerektiğini söyledi. Tatlıses'in "5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek" paylaşımına sessiz kalmadı.

"KEBABA DÜŞKÜNLÜĞÜ SÜRMEZ İNŞALLAH"

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yeşil Vadi'nin Kızı dizisinin başrol oyuncusu Beren Gökyıldız'ı kilo vermesi konusunda uyaran Tatlıses, "Yeşil Vadi'nin Kızı'nın 5-6 kilo vermesi gerek. Kiloyu verdiği zaman yanaklarının şişi de inecek. Ben güzel kızımızı Ankara'da profesörün kebap salonunda görmüştüm kebaba düşkünlüğü sürmez inşallah. Abisini dinlerse sevinirim iyi çalışmalar kızım seni izliyorum" dedi.

İbrahim Tatlıses'in 'Kilo vermesi lazım' dediği Beren Gökyıldız'dan jet hızında fotoğraflı yanıt geldi.

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İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!
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