Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ve Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.
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