Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ile şehit Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine başsağlığı diledi.

YAYINLAMA
Google News
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Erdem Kavlak ve Van'ın Gürpınar ilçesinde askeri araçla otomobilin çarpıştığı kazada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailelerine mesaj göndererek taziyelerini iletti.

NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'

Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayınAşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın

Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!

WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!

Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!Galatasaray'dan yeni oyuncu duyursu! Kiraladıklarını duyurdu!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendiriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendiriyor!
NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'
NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'
Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!
Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!
Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!
EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama
EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama
CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'
CHP'de eleştirel düşünceye ambargo koyuldu! 'Partiyi eleştirmeyin'
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap geldi! "Siyasi komedi örneği!"
Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na cevap geldi! "Siyasi komedi örneği!"
Çok Okunanlar
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
Menzil Şeyhi hayatını kaybetti! 74 yaşında vefat etti!
En çok çocukları etkiliyor! yaz hastalıklarına dikkat!
En çok çocukları etkiliyor! yaz hastalıklarına dikkat!
Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!
Stoltenberg ve Vladimir Zelenskiy'den ortak basın toplantısı! Ukrayna NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor