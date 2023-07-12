Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı

Bosna-Herkes'te yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünde Bayrampaşa'da vatandaşlar, şehit edilen Boşnak Müslümanlar için yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından Bayrampaşa'da bulunan anıta çelenk bırakıldı.

Bosna-Herkes'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın ardından 28 yıl geçti. Soykırımda vefat eden Müslümanları anmak için Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği, Boşnak vatandaşlar ile birlikte yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziyade ve birçok Boşnak vatandaş katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakıldı.

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28 YIL DİLE KOLAY DEĞİL. UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner "28 yıl dile kolay değil. Unutmayacağız unutturmayacağız. Unuttuğumuz için bunlar başımıza geliyor. Biz Belediyemiz ile Bosna Sancak Derneğimiz ile birlikte yıllardan beri unutturmamak için bu programları yapıyoruz. Çünkü unutursanız mutlaka başınıza gelir. Orada yazıyor ki bizi toprağa gömmeye çalıştılar. Fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Kim dedi bunu? Aliya İzzetbegoviç. Allah gani gani rahmet eylesin. Avrupa'dan destek yoktu. Silah yoktu. Müslüman kardeşlerimizi kıskaca almışlar. Tepeden özel silahları ile beraber katlettiler. Batı gözleri önünde maalesef oradaki Boşnak kardeşlerimizi soykırıma uğrattılar. Ve bana göre de katlettiler. Bunun başka bir izah olamaz. Orada hepimiz filmleri seyrettik. O filmler bize bir katli gösteriyordu. Orada toplu mezarlar kazdılar. O toplu mezarlar bulunmasın diye üzerlerine iyice örttüler. Ama bir şeyi unuttular, mavi kelebekleri unuttular. O kelebekler o katlettikleri insanların bulunduğu arazi üzerine yerleştiler ve böylece toplu katliamlar ortaya çıkmaya başladı. Bizler Bayrampaşa Belediyesi olarak yıllardan beri Saraybosna ve tüm Balkan coğrafyasında iz bırakmış olan bir belediyeyiz. İnşallah bundan sonra da el ele omuz omuza Türkiye Bosna Sancak Derneğimiz ile beraber yine rotamızı o bölgelere doğru devam ettireceğiz. Bizim oralardan ayrılmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

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