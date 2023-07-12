Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı

Bosna-Herkes'te yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünde Bayrampaşa'da vatandaşlar, şehit edilen Boşnak Müslümanlar için yürüyüş yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Srebrenitsa Soykırımının 28 yıl dönümünde hayatını kaybedenler Bayrampaşa’da anıldı

Bosna-Herkes'te yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın 28'inci yıl dönümünde Bayrampaşa'da vatandaşlar, şehit edilen Boşnak Müslümanlar için yürüyüş yaptı. Yapılan yürüyüşün ardından Bayrampaşa'da bulunan anıta çelenk bırakıldı.

Bosna-Herkes'te 1995 yılında yaşanan Srebrenitsa Katliamı'nın ardından 28 yıl geçti. Soykırımda vefat eden Müslümanları anmak için Bayrampaşa Belediyesi ve Türkiye Bosna Sancak Derneği, Boşnak vatandaşlar ile birlikte yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Soner Şenel, Türkiye Bosna Sancak Derneği Başkanı Sedat Ziyade ve birçok Boşnak vatandaş katıldı. Yapılan yürüyüşün ardından Bayrampaşa Şehir Parkı'nda bulunan anıta çiçek bırakıldı.

28 YIL DİLE KOLAY DEĞİL. UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ

Programda konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner "28 yıl dile kolay değil. Unutmayacağız unutturmayacağız. Unuttuğumuz için bunlar başımıza geliyor. Biz Belediyemiz ile Bosna Sancak Derneğimiz ile birlikte yıllardan beri unutturmamak için bu programları yapıyoruz. Çünkü unutursanız mutlaka başınıza gelir. Orada yazıyor ki bizi toprağa gömmeye çalıştılar. Fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı. Kim dedi bunu? Aliya İzzetbegoviç. Allah gani gani rahmet eylesin. Avrupa'dan destek yoktu. Silah yoktu. Müslüman kardeşlerimizi kıskaca almışlar. Tepeden özel silahları ile beraber katlettiler. Batı gözleri önünde maalesef oradaki Boşnak kardeşlerimizi soykırıma uğrattılar. Ve bana göre de katlettiler. Bunun başka bir izah olamaz. Orada hepimiz filmleri seyrettik. O filmler bize bir katli gösteriyordu. Orada toplu mezarlar kazdılar. O toplu mezarlar bulunmasın diye üzerlerine iyice örttüler. Ama bir şeyi unuttular, mavi kelebekleri unuttular. O kelebekler o katlettikleri insanların bulunduğu arazi üzerine yerleştiler ve böylece toplu katliamlar ortaya çıkmaya başladı. Bizler Bayrampaşa Belediyesi olarak yıllardan beri Saraybosna ve tüm Balkan coğrafyasında iz bırakmış olan bir belediyeyiz. İnşallah bundan sonra da el ele omuz omuza Türkiye Bosna Sancak Derneğimiz ile beraber yine rotamızı o bölgelere doğru devam ettireceğiz. Bizim oralardan ayrılmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.

Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!Antalya, Muğla'da ve Adana'da orman yangını! Türkiye yanıyor!

İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!İbrahim Tatlıses'ten Yeşil Vadi'nin Kızı Melissa için şaşırtan kilo açıklaması! Yanıt jet hızında geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendirdi! "İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak yer TBMM!"Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesini değerlendirdi! "İsveç'in NATO üyeliğini onaylayacak yer TBMM!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye!

NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'NATO-Ukrayna Komisyonu ilk kez toplandı! 'Ukrayna'yı NATO'ya yaklaştıracak kararlar aldık'

Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayınAşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın

Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!Milyarderlerin kafes dövüşünde yeni gelişme! Mark Zuckerberg'den dikkat çeken fotoğraf!

EYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklamaEYT'lilerin kafası karıştı! Yüzde 25'lik emekli maaş zammından yararlanabilecekler mi?? Uzman isimden bomba açıklama

Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!Bu kez zam değil indirim geldi! Ekmek 3 TL'ye satılacak!

WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!WhatsApp yeni özelliğini devreye sokuyor! Bu özellik çok canlar yakacak!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!
Almanya'da aile içi şiddet vakaları giderek artıyor!
Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!
Ukrayna'ya yardımlar gitmeye devam ediyor! Amerika'nın ardından Almanya ve Fransa'da yeni destek paketi açıkladı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
BBC'de taciz skandalı! Sunucu görevden uzaklaştırıldı!
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Biden'dan Türkiy'nin İsveç'in NATO üyeliği kararı ile ilgili flaş açıklama “Türkiye’nin kararını memnuniyetle karşılıyorum”
Son Haberler
Kars’ta Kaymakamın önünde koruması İHA muhabirini darp etti, kaymakam izledi
Kars’ta Kaymakamın önünde koruması İHA muhabirini darp etti, kaymakam izledi
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
2023 yılın ilk yarısında geçen yıla göre daha fazla ikinci el araç satıldı
Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti
Görenler şaştı kaldı! Aydın’da etkili olan çöl sıcakları asfalt eritti
Başkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği
Başkan Büyükkılıç’tan arı üreticilerine 2 milyon 260 bin TL’lik arılı kovan desteği
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Kanarya Adaları'nda göçmen faciası! En az 325 kişi kayıp!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde lideri Usame El Muhacir öldürüldü!
Çok Okunanlar
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
AK Parti cephesinden emekli maaşına yeşil ışık! Abdullah Güler açıkladı!
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
Aşırı sıcaklar geliyor, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uyarda bulundu: Yaşlılar ve çocuklar dışarı çıkmayın
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
12 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
Çılgın dondurmacı yine yaptı yağacağını! Öyle bir dans etti ki izleyenler şaşkına döndü!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
İspanya'da aşırı sağcı Vox'tan skandal seçim vaadi! Camileri kapatmayı vadetti!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Amerika Ukrayna'ya misket bombası verecek! Joe Biden onayladı!
Yorumlananlar
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
En düşük emekli maaşında yüz güldüren rakam! Emekliler sevinçten çıldıracak: İşte masadaki rakam
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor