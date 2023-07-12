Kars’ta Kaymakamın önünde koruması İHA muhabirini darp etti, kaymakam izledi

Kars'ta kaymakam koruması İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirini kaymakamın gözleri önünde darp etti. Kaymakam ise olayı film gibi izledi.

Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan ile görüşmek üzere kaymakamlığa gelen İhlas Haber Ajansı (İHA) Kağızman muhabiri Serkan Çağlar, aracını kaymakamlık bahçesine park etti. Aracını park ederek kaymakamlık binasına geçen Çağlar'a Kağızman Kaymakamı Okan Daştan'ın koruması F.T. "Aracını buraya çekemezsin" diyerek darp etti. Çağlar'ı tutarak yere yıkan koruma yerde darp ederken, kaymakamlık çalışanlarının olaya seyirci kalması da dikkat çekti.

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"İHA MUHABİRİ DARP RAPORU ALDI"

İHA muhabiri Serkan Çağlar, daha sonra polis aracıyla Kağızman Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık kontrolünden geçen Çağlar'ın vücudunda morluklar oluştu. Darp raporu alan Çağlar, kaymakamın koruması F.T.'den davacı oldu.

Öte yandan Serkan Çağlar'ın darp edilmesinin ardından kaymakamlık önünde duran polis ekibine Kaymakam Daştan'ın "alın bunu" der gibi eliyle polislere işaret etmesi de güvenlik kamerasında yer aldı.

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