Ersan Şen İmamoğlu'nu Yerden yere vurdu İBB'deki skandalları sıraladı

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferiyle sona eren seçimler sonrası, muhalefette başlayan isyan sürüyor..

Yenilgi üstüne yenilgi elde eden Kemal Kılıçdaroğlu için istifa yankıları sürerken, CHP her geçen gün bir başka kaos yaşıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasından yana olan Ekrem İmamoğlu, değişim hareketi için bir web sitesi kurdurdu.

"CHP’de değişim, Türkiye’de değişim, İktidar için değişim" mantığıyla kurulan site, vatandaşların görüş ve önerilerine açıldı.

Sitede görüş beyan eden 100 bini aşkın vatandaşın analizlerini paylaşan İmamoğlu, "Toplum CHP'de lider ve yönetimin değişmesini istiyor" sonucunu açıkladı.

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İmamoğlu'nun bu çıkışı, muhalif kesimlerden de tepki gördü.

Sözcü TV canlı yayınında konuyu değerlendiren Ersan Şen, İmamoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

İMAMOĞLU'NUN EKSİK HİZMETLERİNİ SIRALADI

"İmamoğlu'nun artık değişimden yana konuşmasına gerek yok" diyen Şen, CHP'de başka kavganın olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi bırakmasının imkansız olduğunu savundu.

"Sen CHP Genel Başkanı değilsin, sen İstanbul'a hizmet taahhütlerini yapmalısın"

İstanbul'da vatandaşın hizmet beklediğinin altını çizen Şen, İmamoğlu'nun eksik hizmetlerini sıraladı:

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ŞU ANDA SEN CHP'NİN GENEL BAŞKANI DEĞİLSİN

Şu anda sen CHP'nin genel başkanı değilsin, sen İBB'nin belediye başkanısın. Hizmet etme taahhütlerini sonuna kadar sürdürmen lazım.

İmamoğlu'nun gündeminde olması gerekenleri söylüyorum:

- Kabataş-Beşiktaş Metrosu'nu ne zaman açacaksın?

- 5 yıldan fazla arkeolojik kazılarda neredeyiz?

- Bostancı- Dudullu Metrosu'nun neden tek taraflı çıkış merdivenlerden biri açık, diğer yön niye açılmıyor?

- Karaköy Kat Otoparkı'nı yıktın, çalışma niye başlamadı?

- Kız Kulesi önü kaldırım düzenlemesi ne zaman bitecek?

- Kadıköy balık pazarı altyapı çalışmaları ne zaman bitecek?

- Beşiktaş Meydanı düzenlemesi ne zaman bitecek?

- Metrolardaki akut hale gelen dönen yürümeyen merdivenlerle ilgili müdür ne zaman cevap verecek arkadaş?

-Yanan metrobüs, otobüs onları bir kenara koyuyoruz hadi, olabilir diyoruz, çözmeye çalışıyor diyoruz.. Peki 45 gün sonra üniversiteler açılacak. Uzaktan eğitim öğrenim kararı devam etmediğini varsaydığımız üniversitelilerin barınma sorununa bir önlem aldınız mı? Bu konuda bir adım atacak mı? Bir önerisi var mı?

"BÖYLE GİDERSE KAYBEDECEK"

Milletin İmamoğlu'ndan beklediği açıklamalar bunlar! İmamoğlu'nun seçimi kaybedeceğinden haberi yok. Bu şekilde giderse hesabı İmamoğlu'na kesilecek ve kaybedecek.

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