MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi

KK/KCK-YBŞ’nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi.
SURİYE'DEN IRAK'A GEÇTİ
MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.
SİNCAR'DA GÖREVLENDİRİLDİ
MİT’in saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.
MİT YAKIN MARKAJA ALDI
MİT yerdeki unsurlarını harekete geçirerek Mesut Celal Osman’ı yakın markaja aldı. MİT, Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin, Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğunu tespit etti.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman’ı hassas bir şekilde takip etti. Terörist Mesut Celal Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.
MESUT CELAL OSMAN KİMDİR?
Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar eyalet sorumlularından olan "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı.
Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan Mesut Celal Osman, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti.
Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerimize karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.
Mesut Celal Osman, 2018’te Irak’a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle Sincar’daki örgüt sorumluları arasında yer alıyordu.
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