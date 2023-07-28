MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi

Milli istihbarat teşkilatı ( MİT) çok başarılı ve adeta nokta atışlarıyla sınır dışı operasyonlarına devam ederek PKK'nın önemli isimlerinde sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı uzuk takip sonucu etkisiz hale getirdi.

YAYINLAMA
Google News
MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi

KK/KCK-YBŞ’nin Irak/Sincar Eyalet sorumlularından Zagros Çekdar Kod Mesut Celal Osman, MİT tarafından Irak/Sincar’da etkisiz hale getirildi.

SURİYE'DEN IRAK'A GEÇTİ

MİT, Suriye’deki gençleri silah zoruyla örgüte alan ve güvenlik güçlerine karşı düzenlenen eylemlerin talimatını veren "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman'ın, 2018’de Suriye’den Irak’a geçtiğini tespit etti.

SİNCAR'DA GÖREVLENDİRİLDİ

MİT’in saha ajanları; örgütün sözde Sincar eyalet sorumluları arasında bulunan Mesut Celal Osman'ın, MİT operasyonları nedeniyle Sincar’da güç kaybı yaşayan örgüte destek olmak için görevlendirildiğini öğrendi.

osman-2.webp

MİT YAKIN MARKAJA ALDI

MİT yerdeki unsurlarını harekete geçirerek Mesut Celal Osman’ı yakın markaja aldı. MİT, Hanesor ve Kerse’deki teröristlerin, Osman’ın sorumluluğunu yürüttüğü Serhat Tugayı’na bağlı olduğunu tespit etti.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MİT, yerel halkı güç kullanarak sindirmeye çalışan Osman’ı hassas bir şekilde takip etti. Terörist Mesut Celal Osman, MİT’in bölgedeki saha ajanlarına karşı alınacak tedbirler gündemli toplantıya gittiği sırada MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

osman3.webp

MESUT CELAL OSMAN KİMDİR?

Terör örgütü PKK/KCK-YBŞ’nin sözde Sincar eyalet sorumlularından olan "Zagros Çekdar" kod adlı Mesut Celal Osman, 2010’da örgüte Suriye’de katıldı.

Örgütün gençlik faaliyetlerinde içerisinde yer alan bulunan Mesut Celal Osman, 2015’te Irak kuzeyinde silahlı eğitim alarak tekrar Suriye’ye geçti.

Zor kullanarak örgüt saflarına dahil ettiği silahlı grupların güvenlik güçlerimize karşı düzenlediği saldırıların talimatını verdi.

Mesut Celal Osman, 2018’te Irak’a geçerek örgüt sorumluları için verilen 6 aylık eğitime katıldı. 2023 yılı itibariyle Sincar’daki örgüt sorumluları arasında yer alıyordu.

Adana’da operasyon! 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildiAdana’da operasyon! 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Ülke Geneli 28 Temmuz Cuma hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!Ülke Geneli 28 Temmuz Cuma hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul Valisi Gül : “Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması lazım”
İstanbul Valisi Gül : “Her kurumumuzun birinci önceliğinin deprem olması lazım”
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
Çatıda çırılçıplak güneşlenmişti! O şahsın kimliği belirlendi, bakın kim çıktı!
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!
Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!
Türkiye sıcaklıktan kavrulurken o ilçe buz kesti!
Son Haberler
Vatandaşı mağdur edenlere dev ceza, Bakan sosyal medyadan duyurdu!
Vatandaşı mağdur edenlere dev ceza, Bakan sosyal medyadan duyurdu!
MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi
MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi
Adana’da operasyon! 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana’da operasyon! 38 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü
Doğu’da en yakıcı sıcaklık, Kemaliye’de ölçüldü
Zabıta ekipleri pizzacıları denetledi
Zabıta ekipleri pizzacıları denetledi
Çok Okunanlar
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
28 Temmuz Cuma Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 28 Temmuz Cuma hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 28 Temmuz Cuma hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi
MİT'ten çok önemli operasyon, PKK'nın sözde Sincar sorumlusu Mesut Celal Osman’ı etkisiz hale getirdi
Vatandaşı mağdur edenlere dev ceza, Bakan sosyal medyadan duyurdu!
Vatandaşı mağdur edenlere dev ceza, Bakan sosyal medyadan duyurdu!
İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!
İstanbul halk ekmek fiyatlarına büyük zam! Yüzde 66 zam yapıldı!
Her yıl olduğu gibi kazan, kazan kaynatılıyor
Her yıl olduğu gibi kazan, kazan kaynatılıyor
Yorumlananlar
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Bu da tefeci imam vurgunu! Köylülere boş senet imzalatıp borç verdi, yüksek faizle geri aldı!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Kaldırımda yürüyen çarşaflı kadınların üzerine motor sürüp, alay etmişlerdi! O şahıslara kesilen ceza herkesi üzdü!
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
Bülent Kerimoğlu'ndan İmamoğlu'na çok ağır sözler: "Senin yüzünden Bakırköy sokaklarına çıkamıyorum"
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!
Son dakika Zam Haberleri: Akaryakıt fiyatları zamma doymadı! Bu gece dev bir zam daha geliyor!