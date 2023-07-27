MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadele kapsamında ülke genelinde yürütülen operasyonlara dair açıklama geldi:

“Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’si teröristtir.”

“Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir.”