MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!

Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamayla terörle Mücadele Harekatı bölgesinde 44’ü son bir haftada olmak üzere 892 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'den teröre geçit yok! 892 teröriste sarı torba giydirildi!

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanlığından terörle mücadele kapsamında ülke genelinde yürütülen operasyonlara dair açıklama geldi:

“Geçtiğimiz bir hafta içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 193 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 20’si teröristtir.”

“Silahlı Kuvvetlerimize ait 4 uçak ve 40 helikopter ile farklı bölgelerdeki orman yangını söndürme çalışmalarına katkı sağlanmıştır. Helikopter ve uçaklarımız tarafından şimdiye kadar 685 sorti yapılarak yangınlara müdahale edilmiştir.”

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