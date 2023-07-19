CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sözcüsü Faik Öztrak, "Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz" dedi.

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CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı sonrası basın açıklaması gerçekleştirdi.

Öztrak açıklamasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'li kurmaylarla gerçekleştirdiği toplantıyı doğru bulmadıklarını ve bu toplantının partiden habersiz gerçekleştirildiğini söyledi.

CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'

"Haberimiz Yoktu"

Öztrak, "Ülke yangın yerine dönmüşken millet zam, zulüm altında inlerken zoom konuşmayı doğru bulmayız. Partimizin kongreler süreci hızla ilerlerken, partimizin geleneklerine uymayan, hiyerarşisini dikkate almayan, etik olmayan toplantıları da doğru bulmayız. Yarışmaya evet diyoruz. Ama bu süreçte partimizin yıpratılmasını da doğru bulmuyoruz. Partimizin genel başkanı ve merkez yönetim kurulu, 100 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi gemisini limana hasarsız yanaştırmaya kararlıdır. Bunu da yapacaktır. Bir de "genel merkezin haberi var mıydı" şeklinde bir soru vardı. Hayır, haberimiz yoktu" diye konuştu.

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