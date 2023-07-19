Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Fenerbahçe, 27 yaşındaki Brezilyalı savunmacı Rodrigo Becao'nun sözleşme görüşmelerini gerçekleştirmek için İstanbul'a geleceğini açıkladı.

YAYINLAMA
Google News
Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.

Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Sarı-lacivertliler son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sözleşme görüşmelerini devam ettirmek için İstanbul'a geleceğini bildirdi.

Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şuana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.

Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Geride kalan sezonda Serie A'da Udinese formasıyla 28 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.

Türk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacakTürk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacak

İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlarİhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar

Bakan Özhaseki açıkladı: "İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapıyı dönüştürmek mecburi"Bakan Özhaseki açıkladı: "İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapıyı dönüştürmek mecburi"

Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!

Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!

Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!

Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldıPendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı

Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölüCezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bursaspor’da yeni sezon mesaisi yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlıyor
Bursaspor’da yeni sezon mesaisi yarın Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde başlıyor
Pendikspor yeni sezonda, ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacak
Pendikspor yeni sezonda, ilk iki iç saha maçını Ümraniye Şehir Stadı'nda oynayacak
2023 - 2024 Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu, Ligler ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor, derbiler kaçıncı hafta? İşte detaylar
2023 - 2024 Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu, Ligler ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor, derbiler kaçıncı hafta? İşte detaylar
Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!
Galatasaray'dan tarihi takas! 15 Milyon artı Davinson Sanchez!
Son Haberler
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
Muğla valisi müdahale etti! Ekmek artık yüzde 50 indirimle satılacak!
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
CHP Sözcüsü Öztrak İmamoğlu'nun sızan görüntüleri hakkında konuştu! 'Hiyerarşiyi dikkate almayan, etik olmayan toplantıları doğru bulmayız'
Reşadiye HES barajında şok eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti, bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi!
Reşadiye HES barajında şok eden görüntü! Vatandaşlar ihbar etti, bölgeye Jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi!
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Akşener'den muhaliflere darbe! İYİ Parti'de 6 isme ihraç istemi!
Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu
Filenin sultanları Çin'i 3-1 yenerek 2023 milletler Ligi şampiyonu oldu
İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye'yi gururlandırdı!
İsmail Nezir Avrupa Şampiyonu oldu! Türkiye'yi gururlandırdı!
Çok Okunanlar
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
Aşiret düğününde takılanlar dudak uçuklattı! Milyonlarca lira değerinde takı takıldı!
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Ekrem İmamoğlu'nun gizli toplantısı gündem oldu! Değişim isteyenler tek videoda!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Çanakkale'de çıkan yangın kontrol altına alındı! 3 gün sonra alevler dizginlenebildi!
Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak
Filenin Sultanları finale yükseldi! Son karşılaşma Çin ile yapılacak
Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!
Fenerbahçe'nin transferini İsmail Kartal açıkladı! Resmen Fenerbahçe'de!
Yorumlananlar
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
Emekliler için yeni zam talebi, Taban aylığına ek ilave 8 bin 77 TL ilave istendi
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!
PKK terör örgütünün şehit ettiği 14'ü çocuk 24 kişi mezarı başında anıldı! 30 yıldır dinmeyen acı!