Yeni transferi duyurdular! Fenerbahçe, Rodrigo Becao’yu İstanbul’a getiriyor

Fenerbahçe, gelecek sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendirmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese forması giyen Brezilyalı stoper Rodrigo Becao'nun sözleşme görüşmelerini devam ettirmek için İstanbul'a geleceğini bildirdi.
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, şuana kadar Ryan Kent, İrfan Can Eğribayat, Edin Dzeko, Umut Nayir, Sebastian Szymanski, Alexander Djiku ve Dusan Tadic'i kadrosuna kattı.
Geride kalan sezonda Serie A'da Udinese formasıyla 28 maçta forma giyen 27 yaşındaki savunmacı, 2 gol, 1 asist katkısı sağladı.
Türk Yıldızları Isparta semalarında, gençlik festivalinde gösteri yapacak
İhtiyaç sahiplerini unutmadılar, bu ocakta 3 çeşit yemek pişirip dağıtıyorlar
Bakan Özhaseki açıkladı: "İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapıyı dönüştürmek mecburi"
Adanalılar yine bildiğimiz gibi! Sıcak havalardan kurtaran klimanın mucidi Carrier için tatlı dağıtıldı!
Palu Ailesi davasında karar çıktı! Türkiye yıllarca bu aileyi konuştu!
Mehmet Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması! Ekrem İmamoğlu ile prensipte anlaştık!
Pendik’te itfaiye aracının lastiği patladı! Ters dönen araçtan 5 yaralı çıkarıldı
Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü