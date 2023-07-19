Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

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Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü

Cezayir'de bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı.

ÇIKAN YANGINDA 34 KİŞİ YANARAK CAN VERDİ

Cezayir'in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Alevler içinde kalan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Cezayir’de katliam gibi kaza! Yolcu otobüsü ile otomobil çarpışması sonucu 34 ölü

Cezayir'de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.

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KAYNAK: İHA

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