3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşında hayatını kaybetti!

Denizli'nin Çameli ilçesinin en yaşlısı olan, 119 yıllık ömründe 3 padişah, 12 cumhurbaşkanı, 27 başbakanı gören Medine Akkan hayatını kaybetti.

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3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşında hayatını kaybetti!

Çameli ilçesine bağlı Yunuspınar Mahallesi'nde çocuklarıyla yaşayan Medine Akkan (119), yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 4 gündür tedavi gördüğü Denizli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 1993 yılında eşini kaybeden Medine Akkan, 80 yaşındaki en büyük çocuğu olan Ahmet Akkan ve 65 yaşında en küçük çocuğu Fatma Erikan ile birlikte son nefesine kadar birlikte yaşadı.

3 Padişah Gördü

Medine Akkan, 1904 yılında dünyaya geldiğinde tahtta 2. Abdülhamid vardı. Osmanlı döneminin 36 padişahından son üçünü gören 119 yaşındaki yaşayan Akkan, 2. Abdülhamid'den sonra Mehmed Reşad (1909-1918) ve son Osmanlı Padişahı Mehmed Vahdettin'in (1918-1922) tahttan ayrıldığı dönemde 15 yaşında idi.

3 Padişah 12 Cumhurbaşkanı gördü! 119 yaşında hayatını kaybetti!

27 Başbakan, 12 Cumhurbaşkanı

Cumhuriyet tarihinin tüm başbakan ve cumhurbaşkanlarını gören asırlık çınar Akkan, yaşamı boyunca 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören nadir insanlardan birisi oldu. 119 yıllık yaşamında çok sayıda darbe ve askeri muhtıra da yaşayan Akkan, 1913 Bab-ı Ali Baskını, 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e-muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini de yaşayan tek insan oldu.

1 asrı aşan ömrüne sayısız hatıra sığdıran Medine Akkan'ın cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yunuspinar Mahallesi mezarlığına defnedilecek.

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