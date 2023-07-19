Daha yeni yavruyarı doğan köpeği, av tüfeği ile vurarak öldürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki şahsın av tüfeği ile ateş açtığı yeni doğum yapmış köpek öldü.

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Daha yeni yavruyarı doğan köpeği, av tüfeği ile vurarak öldürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki şahsın av tüfeği ile ateş açtığı yeni doğum yapmış köpek öldü.

YAVRULARI OLAN KÖPEĞE ACIMADAN ATEŞ ETTİLER

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, av tüfeği ile bölgede yürüyen yeni doğum yapmış köpeğe ateş açtı. Hayvan olay yerinde öldü. Görgü şahitleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınan köpek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Daha yeni yavruyarı doğan köpeği, av tüfeği ile vurarak öldürdüler

YENİ DOĞUM YAPMIŞ KÖPEK TARLADA CAN VERDİ

Olay yerine gelerek inceleme yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Şuan İnegöl Mesudiye Mahallesi'nin arka kısmında yer alan mezarlıktayız. Burada yeni yürüyüş yolu yapıldı. Bulunduğumuz yer bir tarla. Görgü tanıklarına göre iki siyah tişörtlü genç sırtlarında tüfekle köpeğe ateş etmişler. Biz geldiğimizde maalesef köpek ölmüştü. Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularına bakacağız. Polisler geldi, olay yeri inceleme yapılıyor. Aynı şekilde belediyeden de arkadaşlar geldi. Barınakta da veteriner bir arkadaş köpeğimiz bekliyor. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanları Grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekli bütün dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunu yapan şahısların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

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KAYNAK: İHA

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