Daha yeni yavruyarı doğan köpeği, av tüfeği ile vurarak öldürdüler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki şahsın av tüfeği ile ateş açtığı yeni doğum yapmış köpek öldü.

YAVRULARI OLAN KÖPEĞE ACIMADAN ATEŞ ETTİLER

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Mesudiye Mahallesi'ndeki tarlada meydana geldi. İddiaya göre 2 şahıs, av tüfeği ile bölgede yürüyen yeni doğum yapmış köpeğe ateş açtı. Hayvan olay yerinde öldü. Görgü şahitleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince alınan köpek, Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Haberin Devamı

YENİ DOĞUM YAPMIŞ KÖPEK TARLADA CAN VERDİ

Olay yerine gelerek inceleme yapan İnegöl Kent Konseyi Sokak Hayvanları Çalışma Grubu Başkanı Şebnem Erkan, "Şuan İnegöl Mesudiye Mahallesi'nin arka kısmında yer alan mezarlıktayız. Burada yeni yürüyüş yolu yapıldı. Bulunduğumuz yer bir tarla. Görgü tanıklarına göre iki siyah tişörtlü genç sırtlarında tüfekle köpeğe ateş etmişler. Biz geldiğimizde maalesef köpek ölmüştü. Köpek yeni doğum yapmış, sütlü bir hayvan ve büyük ihtimalle yavruları var. Şimdi burada yavrularına bakacağız. Polisler geldi, olay yeri inceleme yapılıyor. Aynı şekilde belediyeden de arkadaşlar geldi. Barınakta da veteriner bir arkadaş köpeğimiz bekliyor. Biz Kent Konseyi Sokak Hayvanları Grubu olarak bu olayın peşini bırakmayacağız. Gerekli bütün dilekçeleri hazırlıyoruz. Bunu yapan şahısların bulunması için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Haberin Devamı

İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Ülke Geneli 19 Temmuz Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!

Kanadalı milyarder 362 milyon dolarlık yatıyla Türkiye'de, içini görenler hayrete düşüyor! ' Yüzen saray'

Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi

2023 - 2024 Trendyol Süper Lig fikstürü belli oldu, Ligler ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor, derbiler kaçıncı hafta? İşte detaylar

Kanadalı milyarder 362 milyon dolarlık yatıyla Türkiye'de, içini görenler hayrete düşüyor! ' Yüzen saray'

İstanbul için çok önemli karar! Bakan Özhaseki 'Başka çaresi yok' diyerek duyurdu