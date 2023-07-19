İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in hava saldırılarıyla 00.00 sularında başkent Şam vurduğunu duyurdu.

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Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in hava saldırılarıyla başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu.

İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

SANA, Suriye'nin hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü bildirdi. Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi. İsrail'den söz konusu saldırı iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı. Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

Suriye Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Yapıldı

Suriye Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırıda iki askerin yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzey kesiminden Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vuran bir füze salvosu ile hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşılık verdi ve çoğunu düşürdü. Saldırı sonucunda iki askerimiz yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.

İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

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