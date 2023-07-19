İsrail Şam'ı bombaladı! Başkent Şam'a saldırı!

Suriye devlet medyası SANA, İsrail'in hava saldırılarıyla başkent Şam'ı vurduğunu duyurdu.
SANA, Suriye'nin hava savunma sisteminin füzelerin çoğunu düşürdüğünü bildirdi. Askeri kaynaklara dayandırılan açıklamada, hava saldırılarında 2 askerin yaralandığı bazı yerleşim yerlerinin zarar gördüğü belirtildi. İsrail'den söz konusu saldırı iddialarına ilişkin açıklama yapılmadı. Haberde, saldırılar sırasında gökyüzünde patlamalar meydana geldiği kaydedildi.
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama Yapıldı
Suriye Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada saldırıda iki askerin yaralandığını belirterek, "Düşman İsrail, işgal altındaki Golan Tepelerinin kuzey kesiminden Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vuran bir füze salvosu ile hava saldırısı gerçekleştirdi. Hava savunma sistemlerimiz saldırganın füzelerine karşılık verdi ve çoğunu düşürdü. Saldırı sonucunda iki askerimiz yaralanmıştır" ifadelerine yer verdi.
19 Temmuz Çarşamba Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 19 Temmuz Çarşamba hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Kanadalı milyarder 362 milyon dolarlık yatıyla Türkiye'de, içini görenler hayrete düşüyor! ' Yüzen saray'