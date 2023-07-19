Tesettürlü gelin sınırları zorladı, kendi düğününde direk dansı yaptı, izleyiciler çığlık atarak izledi

Son zamanlarda giyim tarzlarıyla muhafazakar görünüp ancak o kesime uygun olmayan davranış ve söylemlerde bulunan insanlar artmaya başladı. Son örnek ise kendi düğününde davetlilerin huzurunda tesettürlü gelin sanatçı Nevada direk dansı yapması tepkilere yol açtı.

Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde yaşayan performans sanatçısı Neda, kendi düğününde kurulan sahnede gelinliğiyle direk dansı yaptı. Neda'nın dansı düğüne katılanların beğenisiyle karşılandı.

TESETTÜRE UYGUN OLMAYAN HAERKET YAPMASI TEPKİLERLE YOL AÇTI

İran asıllı Amerikalı olan Neda, 2019 yılından beri direk dansı yapmasının yanı sıra hemşirelik mezunu olmasıyla biliniyor.

Verdiği bir röportajda kendisine gelen eleştirilerle ilgili Neda, "Egzotik dansa saygı duysam da yaptığım hiçbir şeyin cinsellik olduğunu veya başörtüsüne aykırı olduğunu düşünmüyorum." demişti.