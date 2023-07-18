İstanbul için çok önemli karar! Bakan Özhaseki 'Başka çaresi yok' diyerek duyurdu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yaptığı açıklamada "İstanbul için özel bir birim kuracağız. İstanbul'daki rezerv alanlarda 350 bin konut yapacağız" dedi.

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İstanbul için çok önemli karar! Bakan Özhaseki 'Başka çaresi yok' diyerek duyurdu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, TRT Haber'de soruları yanıtladı.

Bakan Özhaseki'nin konuşmasından öne çıkanlar:

Depremzedelere Yerinde Dönüşüm projesi kapsamında Yapım ve Dönüşüm Ofisleri açıyor, bakanlığımızın denetiminde vatandaşlarımıza kendi evini yerinde dönüştürebilsin diye 500 bin lira hibe ve 500 bin lira faizsiz kredi desteği sağlıyoruz. İş yerleri için 250 bin lira hibe verilecek.

Zeminde sorun yoksa 'Evini yerinde dönüştür' diyeceğiz.

BİRKAÇ SAATTE 2 BİNİ AŞKIN BAŞVURU

'Yerinde Dönüşüm Projesi'ne birkaç saat içinde 2 binin üzerinde müracaat yapıldı.

Projeleri TOKİ güvencesi ve destağiyle yapacağız.

KÖY EVLERİ HANGİ AŞAMADA!

Bize daha çok köy evimizi kendimiz yaparız talebi geldi. Bize tip projesi verin dediler. Biz de bir karar aldık; 6 tip köy evi projesini isteyen vatandaşa vereceğiz, onlar da uygulayabilecek.

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İSTANBUL'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM

'Yarısı Bizden Kampanyası'na 1 milyon 207 bin müracaat var. Bu 200 bin binaya tekabül ediyor. Fakat bina içerisinde yaşayanlar arasında anlaşmazlık olabiliyor.

Biz bu kampanyaya en çok risk taşıyan binalardan başlayacağız.

İstanbul için özel bir birim kuracağız. Başka çaresi yok. İstanbul'daki rezerv alanlara bir an önce konutlar yapacağız. 350 bin konutluk yer tespit ettik. Bu alanlarda bir an önce konut yapacağız. Projelendirdiğimizde iki yıl içerisinde bunu yapabiliriz.

Belediye Başkanlarının birinci işleri kentsel dönüşüm olmalı.

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