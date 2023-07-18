MKE fabrikasında patlama oldu! Yaralılar var!

Ankara'nın Mamak ilçesindeki Kayaş MKE kapsül fabrikasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Patlama sonrası çıkan yangına müdahale edilerek bölgede önlem alındı" açıklamasını yaptı.

Kayaş'taki MKE kapsül fabrikasının mühimmat deposunda saat 10.56 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Patlamaların ardından bölgede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Geçen Ay da 5 İşçi Ölmüştü

Geçtiğimiz ay Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki MKE Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda çıkan yangınla bir patlama meydana gelmişti. Patlamanın ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı açıklamada 5 işçinin şehit olduğunu bildirilmişti.

MSB açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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