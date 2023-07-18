ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

Amerika Birleşik Devletlerine ait, milyonlarca hassas askeri personal bilgilerini içeren yazışmaların, yazım hatası nedeniyle Mali'ye gönderildiği ortaya çıktı.

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ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

ABD ordusuna ait ".mil" alan adının yanlışlıkla Mali'nin alan adı olan ".ml" ile karıştırılması sonucunda milyonlarca e-posta, yanlış adrese gönderildi. Bu yanlış yönlendirilen e-postaların içeriğinde diplomatik belgeler, vergi kayıtları, şifreler ve üst düzey askeri yetkililerin seyahat programları gibi son derece hassas bilgiler bulunmaktadır.

ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

Pentagon, E-postaların Yanlış Yönlendirilmesi Sorununu Ciddiye Alıyor

Sorunun farkında olan Pentagon, yanlış yönlendirilen e-postaların ciddi sonuçlar doğurabileceğinin bilincindedir. Savunma Bakanlığı, bu tür hassas bilgilerin yetkisiz kişilere ulaşmasını önlemek için eğitim ve teknik kontroller uygulamaktadır. Ancak, tamamen yanlış yönlendirmelerin engellenmesi mümkün olmadığından, sürekli olarak personelin eğitimi ve talimatları güncellenmektedir.

ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

Savunma Bakanlığı, Eğitim ve Teknik Kontrollerle Sorunu Çözmeye Çalışıyor

ABD Savunma Bakanlığı, ".mil" alan adından gelen e-postaların yanlış adreslere yönlendirilmesini engellemek için eğitim ve teknik kontroller uygulamaktadır. Bakanlık, bu sorunu ciddiye almakta ve yetkisiz bilgilerin ifşasını önlemek için sürekli olarak önlemler geliştirmektedir. Ancak, teknik kontrollerin tamamen hatasız olması mümkün olmadığından, personelin talimat ve eğitimlerle bu konuda bilinçlendirilmesi önem taşımaktadır.

ABD ordusuna ait milyonlarca hassas bilgi Mali'ye gönderildi! Yanlışlıkla e-postayla gönderdiler!

Hollandalı Girişimci, Uzun Süredir Yanlış E-postalar Alıyor Ve Endişelerini Dile Getiriyor

Mali ile ".ml" alan adını yöneten Hollandalı girişimci Johannes Zuurbier, benzeri yanlış e-postaları uzun bir süredir almaya devam etmektedir. Zuurbier, yaklaşık 117 bin ABD ordusu personeline ait e-postaların yanlışlıkla kendisine yönlendirildiğini belirtmektedir. Bu durum, hassas bilgilerin yanlış ellere geçme riskini artırmaktadır ve Zuurbier, bu konuda doğabilecek risklerden dolayı endişe duymaktadır. Bu konuda çeşitli ABD yetkililerine bilgi veren girişimci, bu durumun çözülmesi için gerekli adımların atılmasını talep etmektedir.

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