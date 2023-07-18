Türkiye’nin en büyük 2’nci ve en yenilikçi santrali için geri sayım başladı! 'Bölgenin kalkınmasına ciddi bir katkı sağlayacak'

Ecogreen Enerji, Türkiye'nin En Büyük İkinci Ges'i Olan Ecogreen Yeka-4 Niğde Bor-2'yi Hizmete Açıyor

Ecogreen Enerji'nin öncülüğünde, Niğde Bor'da gerçekleştirilen ve Türkiye'nin yekpare bir alanda en büyük ikinci Güneş Enerji Santrali (GES) olan Ecogreen YEKA-4 Niğde Bor-2 projesi, Mayıs 2022'de imzalanan sözleşmenin ardından tamamlanmaya yaklaşıyor. Ecogreen GES Grup Başkanı Ali Korkmaz, projenin tamamlanmasıyla ilgili heyecanını paylaşarak, santralin Ağustos ayının sonlarında tamamen devreye alınacağını belirtti.

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130 Mwp'lik Ecogreen Yeka-4 Niğde Bor-2, Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Yolculuğuna Örnek Bir Tesis Olacak

Ali Korkmaz, Ecogreen YEKA-4 Niğde Bor-2'nin sadece büyüklüğüyle değil, teknolojisi ve çevre düzenlemeleriyle de Türkiye'nin yenilenebilir enerji yolculuğuna yakışan, örnek bir tesis olacağını vurguladı. Proje ekibi, Niğde Bor'daki arazide gerçekleştirdikleri incelemelerde ilginç bir durum tespit etti: arazinin yeryüzünden yansıma değeri, Türkiye ortalamasının yüzde 28 üzerindeydi. Bu avantajı değerlendirmek için, panel seçiminde dual glass bi-facial ürünleri tercih ettiler. Bu sayede, yeryüzünden yansıyan ışınlardan da enerji üretilebiliyor. Ayrıca, güneşi takip eden tek eksenli güneş takip sistemli paneller kullanarak, enerji üretimini maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyorlar. Hesaplamalarına göre, yüzde 30 daha fazla DC gücüyle yılda 300 GWh enerji üretecek bir tesis kurmayı hedefliyorlar. Depolama teknolojisi entegrasyonu için de hazır olan tesiste, ileride bu teknolojiyi kullanmayı planlıyorlar.

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Çevre ve Teknoloji Odaklı İnşaat, Ecogreen Yeka-4'ü Yüksek Standartlarda Tamamlıyor

Ecogreen GES Grup Başkanı Ali Korkmaz, tamamlanma sürecine dair detayları paylaşarak, tesisin altyapı olarak yüzde 80, üstyapı olarak da yüzde 40 oranında kurulumunun tamamlandığını açıkladı. Korkmaz, Ecogreen'in çevre ve doğa hassasiyetine uygun bir vizyonla çalıştığını vurgulayarak, saha içindeki hafriyatı geri dönüştürerek sıfır atık politikasını benimsediklerini ifade etti. Ayrıca, çevredeki yaşam alanlarını etkilememek için gürültü seviyelerini minimize ettiklerini ve Avrupa Birliği'nin belirlediği standartların yüzde 50 altında çalıştıklarını belirtti. Santralde otonom güvenlik sistemleri kullanıldığını da sözlerine ekleyerek, radar teknolojisiyle çalışan bir güvenlik sistemi kurulduğunu ve sahada bulunan varlıkları tanıyarak güvenlik birimlerini bilgilendirdiğini aktardı. Ayrıca, yapay zeka içeren teknolojik altyapılarla donatılan santralde hata tespiti ve reaksiyonlarının otomatik olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Bölgeye Katkı Sağlama Hedefi

Ali Korkmaz, projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin kalkınmasına ciddi bir katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. Tesisin tam kapasite gücünün önümüzdeki Ağustos ayı sonunda devreye alınacağını belirten Korkmaz, saha çalışmalarında çevre ve doğa hassasiyetine büyük önem verdiklerini ifade etti. İstihdam konusunda bölge halkına fırsatlar sağladıklarını belirten Korkmaz, ileride hayata geçirecekleri sosyal sorumluluk projeleriyle bölgenin kalkınmasına katkıda bulunmayı planladıklarını da dile getirdi. Ecogreen YEKA-4 Niğde Bor-2 130 MWp Güneş Enerji Santrali, Türkiye'nin en yenilikçi santrali olarak sektöre büyük bir projeyi kazandırmayı hedefliyor.

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