Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın körfez turu devam ediyor! İkinci Durak Katar!

Suudi Arabistan Ziyareti: Resmi Karşılama ve İkili Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turu, Suudi Arabistan ziyaretiyle başladı. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman tarafından resmi törenle karşılanan Erdoğan, Al Salam Sarayı'nda gerçekleşen törende milli marşlar eşliğinde yerini aldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Erdoğan, ardından Pamukkale beyaz renkteki TOGG'u hediye etti.

Katar Ziyareti: Baş Başa Görüşme ve Heyetler Arası Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı ise Katar oldu. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından Lusail Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Baş başa görüşmeler ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca, Katar Emiri tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilecek resmi yemeğe katılacak.

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Birleşik Arap Emirlikleri Ziyareti: Devlet Başkanıyla Görüşme

Erdoğan'ın Körfez turundaki son durağı ise Birleşik Arap Emirlikleri olacak. Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile Abu Dabi'de bir araya gelecek. Görüşme, yeni ekonomik iş birliği fırsatlarının ele alınacağı önemli bir platform olacak.

Ziyaretlerin Odak Noktası: Ekonomik İş Birliği ve Anlaşmalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki bakanlar ve iş insanlarıyla gerçekleştireceği ziyaretlerde, mevcut ilişkilerin güçlendirilmesi ve yeni ekonomik iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin bu ülkelerle çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalaması bekleniyor.

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Yeni Ercan Havalimanı Açılışı

Körfez turunun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek. Lefkoşa'da tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışı, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde gerçekleştirilecek. Bu önemli etkinlik, Kıbrıs Türk halkı için de bir anlam taşıyor.

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