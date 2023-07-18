Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

Yurt genelinde görülen orman yangınlarında 5 ilde kontrol sağlandı. Tekirdağ, Çanakkale ve Diyarbakır'da ekiplerin alevlerle mücadelesi ise sürüyor.

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Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

Lice'de 6 Saattir Devam Eden Yangında 6 Hane Tahliye Edildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde saat 19.16 sularında çıkan yangının söndürme çalışmaları devam ederken, 6 hane tahliye edildi.

Alınan bilgilere göre, Lice ilçesi kırsal Karahasan, Arıklı, Dibek ve Serin Mahallelerinde saat 19.16 sularında henüz nedeni belirlenemeyen bir yangın çıktı.

Yangının 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden itfaiye, kolluk kuvveti ve Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
25 hektarlık ormanlık alan örtü yangını şeklinde zarar görürken, 6 hane tahliye edildi. 2 yaşlı vatandaş evlerinde son anda yanmaktan kurtarıldı. Köylülerin desteği ve tüm ekipler, yangın söndürme araçlarıyla rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

Çanakkale'deki Orman Yangınına 38. Saatte Ekipler Müdahale Etmeye Devam Ediyor

Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü'nde, geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler 38 saattir yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerce karadan ve bir gece görüş helikopteri ile havadan yangına müdahale edilirken güneşin doğuşuyla birlikte 21 hava aracı ve 500 kişiye yakın kara ekibi yangına 38. saatte de müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın azaldığı ve ekiplerin yangına daha hızlı ve kolay müdahale ettiği gözleniyor. Yaklaşık 500 kişinin karadan müdahale ettiği yangının verdiği zarar ise dron ile havadan görüntülendi. Ormanlık alanların siyah görüntüsü dikkatleri çekti.

Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

AFAD Başkanı Sezer: "(tekirdağ'daki Orman Yangını) Yangın Enerjisini Kaybediyor"

Tekirdağ'da çıkan orman yangını ile ilgili son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum" dedi.

Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde çıkan ve 300 hektarlık alanı küle çeviren yangınla ilgili son durumu aktaran AFAD Başkanı Yunus Sezer, yangının enerjisinin azaldığını belirtti. Çevre illerden gelen destek ekipleriyle birlikte yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini aktaran Sezer, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çalışmaları yakından takip ettiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anbean bilgilendirildiğini söyledi.

Orman yangınlarında son durum! Ekiplerin alevlerle mücadelesi devam ediyor!

Sezer, "Hatay Belen'den geliyorum. Hem Hatay'da, Çanakkale'de ve Mersin'de malum yoğun bir yangın var. Bugün Tarım Bakanımız da açıklama yaptı. Çok şükür Hatay'daki yangını iki günlük yoğun çalışmanın ardından kısmi olarak kontrol altına aldık. Buradaki yangın tabii ki büyük bir yangındı, bizleri korkuttu. Oradan buraya geldik. İçişleri Bakanımız ve Tarım Bakanımız buradaki olayı başından beri yoğun bir şekilde takip ediyorlar. Bu noktada Cumhurbaşkanımıza da sürekli bilgi aktarılıyor. Hem buradaki yerel imkanları hem de çevre illerdeki araç gereç imkanlarını kullandık. İstanbul ve diğer çevre illerden buraya takviyeler yapıldı. Hava araçları da söndürmeye katıldı. 2 uçak, 2 helikopter Çanakkale'deki yangına rağmen buraya takviye olarak geldiler. Yangın şu anda havanın da etkisiyle enerjisini kaybetmiş durumda. İnşallah yarın daha hızlı bir şekilde mesafe alınır diye düşünüyorum, geçmiş olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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