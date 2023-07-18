Tarla’da çay keyfi, 20 dönüm araziyi küle çevirdi!

Burdur'da çay demlemek için yakılan piknik tüpünden sıçrayan alevlerin otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 20 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

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Tarla’da çay keyfi, 20 dönüm araziyi küle çevirdi!

Burdur'da çay demlemek için yakılan piknik tüpünden sıçrayan alevlerin otları tutuşturması sonucu çıkan yangında 20 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

YANGINI KENDİ ÇABASIYLA SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Yangın Burdur'un Tefenni ile Çavdır ilçesi arasında Kuruçova mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre çalışmak için gittiği tarlasında piknik tüpü üzerinde çay demleyen bir kişinin yaktığı tüpten çıkan alevlerin tarlaya sıçraması sonucu yangın çıktı. Yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalışan tarla sahibi başarılı olamayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Tarla’da çay keyfi, 20 dönüm araziyi küle çevirdi!

İhbar üzerine bölgeye Gölhisar, Çavdır ve Tefenni İlçelerinden Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin ve vatandaşların traktörleriyle müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.Yangında yaklaşık 20 dönüm tarım arazisi yanarak kül oldu.

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KAYNAK: İHA

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