Namazdan Sonra Okunacak Dua Nedir? Namazdan Sonra Ne Okunur?

Her Müslümanın yerine getirmesi gereken vazifelerden biri olan namaz, İslam’ın beş temel şartından biridir. Namazdan sonrasında tesbîhat yapmak ve dua etmek peygamberimizin sünnetleri arasında yer almaktadır. Namazdan sonra okunacak dua nedir? Namazdan sonra ne okunur?

YAYINLAMA
Google News
Namazdan Sonra Okunacak Dua Nedir? Namazdan Sonra Ne Okunur?

Namaz sadece İslam'ın şartlarından biri değil aynı zamanda Allah’ın yerine getirmemizi istediği emirlerinden biridir. Her gün beş vakit olmak üzere sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmamız gerekmektedir. Kıldığımız bu namazlardan sonra Peygamber Efendimiz (s.a.v)’in sünnetlerinden olan dua okumayı ve tesbîhatı içten ve samimi şekilde yapmamız gerekmektedir. Peki namaz bittikten sonra hangi duaları okumalıyız? Namazdan sonra ne okunur? Hangi sırayla dualar okunur? Dualardan sonra hangi sure ve zikirler gelir?


namaz-dua-sure3.jpg

Namazdan Sonra Okunacak Dua Nedir?

Namaz kılındıktan sonra yapılması gereken ilk şey “Allâhümme entesselamü ve minkes-selamü tebarekte ya zel-celali vel ikram” duasını okumaktır. Hemen peşinden 3 kere istiğfar duası (Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullah e'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi) okumaktır. Daha sonra ise Ayetel Kürsi’yi okumak gerekmektedir. Ayetel Kürsi’yi okumak Peygamber Efendimizin sünnetlerinden biridir. Peygamber efendimiz (sav),farz namazından sonra okunan Ayetel Kürsi ile ilgili şu hadisi söylemiştir:

“Kim ki her farz namazının arkasında Ayetel Kürsi’yi okursa onu cennete girmekten yalnızca ölmemesi alıkoyar.” Bunun ardından ise tesbihat yapılır.Tesbihat, İslam dininde farz namazından sonra yapılan zikir ibadetidir. 33 kere “Sübhanallah”, 33 kere “Elhamdülillah” ve 33 kere “Allahu Ekber”diyerek doğru bir şekilde tesbihatını yerine getirebilirsiniz. Son olarak da “La ilâhe illallahü vahdehü la şerike leh lehülmülkü ve lehülhamdü ve hüve ala külli şeyin kadir” denilerek tesbîhat tamamlanmaktadır.


Namaz Sonunda Tesbîhat Yapmanın Önemli Yanları

En öncelikli olarak Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)’in sünnetini yerine getirmek amaçlı namaz bittikten sonra dua okumayı ve tesbîhatı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra Peygamberimiz(s.a.v) söylemiş olduğu bir hadisi şerifinde namaz sonrası tesbîhat yapan kişinin günahı dağlar kadar dahi olsa da bağışlanacağını buyurmaktadır.


namaz-dua-sur1.jpg
Namaz Kıldıktan Sonra Tesbih Çekmek Farz Mı Sünnet Mi?

Dini kaynaklara bakıldığında Peygamberimiz ve ashabının farz namazları kıldıktan sonra tekbir ve tesbih gibi bazı faziletli zikirleri yüksek sesle okudukları bilinmektedir. Öyle ki Abbâs (r.a.); insanların Efendimiz (SAV)'in zamanında farz namazı kıldıktan sonra yüksek sesle zikrettiklerini haber vermiş, "Ben bu sesi işitir işitmez, insanların namazı bitirdiklerini anlardım.” demiştir. Yine aynı kişinin bir başka rivayetinde "Ben Peygamber (s.a.v.)'in namazı bitirdiğini tekbîr getirilmesinden anlardım.” demiştir.

Buna bağlı olarak da namazdan sonra tesbihat yapılmasının müstehap davranış olduğu görülmektedir. Uygulandığı takdirde fazilet kazanılan bu durum eğer yapılmazsa da günah değildir.

takva-nedir2.jpg

Namaz Sonrasında Çekebileceğiniz Zikirler ve Anlamları

"Estağfirullâh, estağfirullâh, estağfirullâh el-azîym el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hû, el-hayy’el kayyûm ve etübü ileyh."

Manası: “Ulu olan kendisinden başka ilah bulunmayan, Hay ve Kayyum (ezelî ve ebedî hayat ile diri, zatı ve kemâliyle kaim, yani yaratıklarının her an idare ve muhafaza­sında biricik hâkim-i mutlak) olan Allah’a istiğfar eder beni affetmesini iste­rim.”

"Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîym."

Manası: “Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.”

33 Elhamdülillah. Manası: "Hamd Allah’adır."

33 Allah-u Ekber. Manası: "Allah en büyüktür."

33 Sübhanallah. Manası: "Allah noksanlardan münezzehtir."

"Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâ şerike leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hâmdü ve hüve alâ külli şey’in kadir."

Manası: "Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah’tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd Onadır ve O her şeye güç yetirendir."

NOT: Peygamberimiz (SAV)'in sağ parmaklarının boğumlarıyla tesbih çektiği bilinmektedir.

namazdan-sonra3.jpg

Namazdan Sonra Okunan Faziletli Tesbihatlar ve Anlamları

Türkçesi: "Allâhumme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ zelcelâli ve’l-ikrâm." Manası: “Allahım selâm sensin. Selâmet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allahım, sen hayır ve bereketi çok olansın.”

Türkçesi: Ala Resulina Muhammed'in salavat” Manası: “Salat Peygamberimiz Hz.Muhammed -sallâllâhu aleyhi ve sellem-‘in üzerine olsun.”

Türkçesi: “Subhânallâhi ve’l-hâmdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhu ekber ve lâ hâvle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîym.” Manası: “Allah eksik sıfatlardan münezzehtir. Hamd Allah’adır. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah’tan başkasında güç ve kudret yoktur.”

Zikir Çekmenin Önemi̇! Kuran-i Kerimde ve Hadiste Geçen Zikir

Yüce kitabımız olan Kuran-ı Kerim'in Ankebut Suresinde (29), 45 “Allah’ı zikretmek en büyük ibadettir.” ifadesi geçmektedir. Allah (c.c) Kuran-ı Kerimdeki şu surelerde zikretmenin önemine değinmiştir:

''Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.” (Ra’d, 13/28)

"Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman, sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluşa eresiniz." (Enfal, 8/45)

"Öyleyse Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin." (Bakara, 2/152)

En kıymetli zikirlerden birisi: “Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber.' demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir.” (Müslim, Zikir 32)



0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Şükür Namazı Kılmak Farz Mı, Sünnet Mi?
Şükür Namazı Nasıl Kılınır? Şükür Namazı Kılmak Farz Mı, Sünnet Mi?
Takva Nedir, Ne Demek? Takva Sahibi Ne Anlama Gelir?
Takva Nedir, Ne Demek? Takva Sahibi Ne Anlama Gelir?
Görenler şaşıp kalıyor! Çatısı olmayan açık hava camisinde 562 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor
Görenler şaşıp kalıyor! Çatısı olmayan açık hava camisinde 562 yıldır insanlar çimen üzerinde namaz kılıyor
Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'
Diyanet başkanlığı ‘şatafatlı düğün’ uyarısında bulundu 'En bereketli nikâh, külfeti en az olanıdır'
Son Haberler
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Voltaren Krem Nedir, Ne İçin Kullanılır?
Namazdan Sonra Okunacak Dua Nedir? Namazdan Sonra Ne Okunur?
Namazdan Sonra Okunacak Dua Nedir? Namazdan Sonra Ne Okunur?
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Dünyada sadece 3 yerde yetişiyor! Türkiye de 6 yıl aradan sonra tekrar üretmeye başladı! Kilosu 5 bin lira
Emekli ve memurlar bu tarihi bekliyordu! Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
Emekli ve memurlar bu tarihi bekliyordu! Seyyanen zam ve maaş farkı ödemesi için tarih belli oldu
Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
Umre tarihleri belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı!
Resmi Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah Mı? Dinimizde İmam Nikâhı Şart Mıdır?
Resmi Nikahtan Sonra Birlikte Olmak Günah Mı? Dinimizde İmam Nikâhı Şart Mıdır?
Çok Okunanlar
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını!
Türkiye'nin ciğerleri yanıyor! 3 ilde orman yangını!
Cemaatin köpekle imtihanı görenleri gülümsetti! Sabah namazında beklenmeyen misafir!
Cemaatin köpekle imtihanı görenleri gülümsetti! Sabah namazında beklenmeyen misafir!
17 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
17 Temmuz Pazartesi Güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Ülke Geneli 17 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Ülke Geneli 17 Temmuz Pazartesi hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı!
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
Zina Ne Demek, Zina Nedir? Zina Yapınca Nikah Düşer Mi? Zina ile İlgili Ayetler ve Hükümler!
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
İmam Nikahı, Dini Nikah Nasıl Kıyılır? Dini Nikah Şartları Nelerdir?
Yorumlananlar
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Emeklilerin beklediği haber Devlet Bahçeli'den geldi! Yüzde 25'lik artış makul ve yeterli bulunmamıştır!
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
Devlet Bahçeli emekliye maaş zam teklifinin görüşüldüğü saatlerde TBMM'ye geldi
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
MHP Lideri Devlet Bahçeli Grup Toplantısında konuştu! Genel Başkan'dan önemli açıklamalar!
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor
CHP'li Tunç Soyer borç batağına sürüklediği belediyeyi yaptığı zamlarla kurtarmaya çalışıyor