İngiltere'nin tartışmalı göçmen planı yasalaşıyor! İngiltere'yi karıştıran teklif!

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın sığınmacıları Ruanda'ya göndermeyi kolaylaştırma amaçlı planı, hükümetin, parlamento üst meclisinin yasada değişiklik yapma girişimlerini boşa çıkarması sonrasında yasalaşmaya hazırlanıyor.

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İngiltere'nin tartışmalı göçmen planı yasalaşıyor! İngiltere'yi karıştıran teklif!

İngiltere'de Yasadışı Göç Yasa Tasarısı Gerilime Neden Oluyor

İngiltere parlamentosundaki Avam Kamarası ile Lordlar Kamarası arasında gerilime neden olan yasadışı göç yasa tasarısı, önerilen değişikliklerin sonuncusunun da reddedilmesiyle gündemde kalmaya devam ediyor.

Hükümetin, sayıları on binlere ulaşan sığınmacıları 6 bin 400 kilometreden daha uzakta bulunan Ruanda'ya gönderme planına yardımcı olmayı hedefleyen mevzuat, tartışmalara yol açıyor.

Geçen yıl İngiltere, Doğu Afrika ülkesi Ruanda ile 180 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış olsa da, bu politika hala mahkemelerin denetiminde bulunuyor.

İngiltere'nin tartışmalı göçmen planı yasalaşıyor! İngiltere'yi karıştıran teklif!

Hükümet Planın Hukuka Aykırı Olduğu Yönündeki Karara İtiraz Ediyor

Planlanan ilk Ruanda sınır dışı etme uçuşu, bir yıl önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin son dakika kararıyla engellenmişti.

İngiltere'nin tartışmalı göçmen planı yasalaşıyor! İngiltere'yi karıştıran teklif!

Yasa tasarısı, hükümetin İngiltere'ye sığınma talebinde bulunma izni olmadan gelen insanları durdurmasına ve onları ya menşe ülkelerine ya da Ruanda gibi sözde güvenli bir ülkeye sınır dışı etmesine olanak sağlıyor.

Ancak bu proje, bazı muhalif politikacılar ve sivil haklar grupları tarafından insanlık dışı, zalim ve etkisiz olarak eleştiriliyor.

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