ABD Terör desteklemeye devam ediyor! NATO Zirvesi'nin ardından skandal adımlar!

ABD, Teröre Karşı Mücadele Sözü Verirken Pkk Bölgesine Asker Sevkiyatı Yapıyor

ABD'nin geçtiğimiz hafta NATO Zirvesi'nde teröre karşı ortak mücadele sözü vermesine rağmen, son gelişmeler terör örgütü PKK'nın kontrolündeki bölgelere askeri sevkiyatın gerçekleştirildiğini gösteriyor. ABD kaynaklı haberlere göre, eğitimlerini tamamlayan 2 bin 500 asker Suriye ve Irak'a gönderilecek. Bu askerler, Suriye'de görev yapacak "Birleşik Ortak Görev Gücü" (CJTF) bünyesine dahil olacaklar.

HIMARS Füze Sistemleri PKK Kontrolündeki Bölgeye Konuşlandırılıyor

ABD, PKK'nın kontrolündeki Suriye bölgelerine HIMARS füze sistemleri ve askeri teçhizat sevk ediyor. Bu sevkiyatlar, PKK'nın bölgedeki güvenliğine destek veren ABD kuvvetleri tarafından gerçekleştiriliyor. CJTF çatısı altında DEAŞ ile mücadele için oluşturulan ABD kuvvetleri, PKK hücreleriyle tatbikatlar düzenleyerek terör örgütüne askeri teçhizat ve mühimmat sağlıyor.

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F-16 Filosunun Bölgeye Konuşlandırılması Planlanıyor

ABD, bölgedeki Rusya ve İran faaliyetlerini bahane ederek F-16 filosunu konuşlandırma planları yapıyor. Henüz konuşlandırılacak mevki açıklanmamış olsa da, filonun Suriye'ye sevk edilmesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, bölgedeki caydırıcılığı artırmak için askeri tahkimatın devam edeceğini ve farklı askeri seçenekleri değerlendirdiklerini belirtmişlerdi.

ABD'nin teröre karşı mücadele sözleriyle çelişen bu adımları, PKK'nın kontrolündeki bölgelere askeri güç ve teçhizat gönderilmesi, uluslararası ilişkilerde tartışmalara neden olmaktadır.

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