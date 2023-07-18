Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı! Körfez ülkeleriyle diploması trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'la bir araya geldi. Heyetler arası görüşmenin ardından iki ülke arasında 5 anlaşma imzalandı.

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Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı! Körfez ülkeleriyle diploması trafiği!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da gerçekleşen görüşmelerin ardından Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman başkanlığındaki heyetler arasındaki görüşmeler sonucunda imzalanan anlaşmalar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında 5 yeni anlaşma imzalandı! Körfez ülkeleriyle diploması trafiği!

İmzalanan Anlaşmalar Şu Şekilde Açıklandı:

Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı arasında doğrudan yatırımların teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla yapılan işbirliğini kapsayan bir mutabakat zaptı imzalandı.

İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı: Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Savunma Bakanlığı arasında imzalanan anlaşma, savunma alanında işbirliğini ve uygulama planını içermektedir.

İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enformasyon Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı ile iletişim alanında işbirliği sağlanacak ve ortak projeler geliştirilecektir.

Enerji Alanında Mutabakat Zaptı: Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Enerji Bakanlığı arasında imzalanan mutabakat zaptı, enerji alanında işbirliğini ve ortak projeleri kapsamaktadır.

İşbirliği Sözleşmesi: Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında imzalanan işbirliği sözleşmesi, savunma sektöründe işbirliği yapılmasını ve ortak projelerin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır.

Bu anlaşmalar, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesini ve işbirliğinin artmasını sağlayacak adımları içermektedir.

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