Diyarbakır hayalet şehre döndü! 1.7 milyonluk şehri aşırı sıcaklar vurdu!

Diyarbakır'da yaz aylarının etkisiyle hava sıcaklıkları rekor seviyelere ulaşmış durumda. Termometrelerin 48 dereceyi göstermesiyle birlikte şehirde derin bir sessizlik hakim oldu. Şehir sokakları ve caddeleri boşalmış durumda, insanlar sıcaktan kaçarak evlerinde veya gölgeli alanlarda serinlemeye çalışıyor.

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Diyarbakır hayalet şehre döndü! 1.7 milyonluk şehri aşırı sıcaklar vurdu!

Tarihi Mekanlar Sessizliğe Büründü, Diyarbakır'da Sıcaklık Rekoru

Diyarbakır'da son günlerde termometrelerin 48 dereceyi göstermesiyle birlikte tarihi mekanlar sessizliğe büründü. Kent, birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının yanı sıra kavurucu sıcaklarla mücadele ediyor. Tarihi Sur ilçesinde, normalde yoğun insan sirkülasyonunun olduğu caddeler boş kaldı. Ünlü tarihi mekanlar, turistlerin uğrak noktası olan On Gözlü Köprü, Ulu Camii ve Dört Ayaklı Minare gibi yerler sessizliğe gömüldü.

Diyarbakır hayalet şehre döndü! 1.7 milyonluk şehri aşırı sıcaklar vurdu!

Sıcaklık nedeniyle birçok vatandaş klima önünde serinlemek zorunda kalırken, Diyarbakır'a turistik gezi için gelenler ise kenti tarihi ve manevi değerleriyle güzel bir şehir olarak tanımladı. Yüksek nemin olmamasının rahatlatıcı olduğunu belirten ziyaretçiler, hafif bir esintinin sıcaklığın etkisini azalttığını ifade etti. Vatandaşlar, şehirde deniz veya göl seçeneğinin bulunmaması nedeniyle sadece klimaların önünde serinleyebildiklerini dile getirdi.

Diyarbakır hayalet şehre döndü! 1.7 milyonluk şehri aşırı sıcaklar vurdu!

"Ancak Klima Önünde Serinleyebiliyoruz"

Diyarbakır'da yaşanan sıcaklık rekoru, kentin tarihi atmosferinde sessizlik ve serinleme çabalarının artmasına neden oluyor. Ancak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bu şehir, yine de turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Fettah Üçgül, şehirde deniz ve göl tercihler arasında bulunamadığı için sadece klima önünde serinleyebildiklerini kaydetti. Üçgül, şunları söyledi: “Diyarbakır’da havalar bayağı sıcak. Bizim Diyarbakır’ın yaz ayları 45 dereceyi geçiyor. Şehrimizde güneşten korunmak için de hiçbir şey yok. Ancak klima önünde dururuz. Bizim burada deniz ve göl tercihimiz olmadığı için sadece klima önünde serinleyebiliriz.”

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