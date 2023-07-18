Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

Hatay ve Tekirdağ'da başlayan yangınlar kontrol altına alınırken, Çanakkale ve Diyarbakır da çıkan yangınları söndürme, kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

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Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

Çanakkale'deki Yangına Havadan Ve Karadan Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'de Kızılkeçili köyü yakınlarında başlayan yangına müdahale için helikopter ve uçaklar kullanılmaktadır. 6 uçak, 15 helikopter, 109 arazöz, 14 iş makinesi ve 543 personel yangınla mücadele etmektedir. Ekipler, yangının kontrol altına alınması için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaktadır.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

Tekirdağ'daki Yangın 13 Saatlik Müdahalenin Ardından Kontrol Altına Alındı

Malkara ilçesinde çıkan orman yangını 13 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alınmıştır. Yangın, yaklaşık 350 hektarlık alanda etkili olmuş ve saman balya makinesinden kaynaklandığı düşünülmüştür. Müdahaleler sonucunda yangın kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları başlatılmıştır.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

Hatay'daki Orman Yangınına Havadan Ve Karadan Ekiplerin Çalışmaları Sürüyor

Belen ilçesinde başlayan orman yangınına havadan ve karadan ekiplerin müdahalesi devam etmektedir. 7 uçak, 12 helikopter, 58 arazöz, 7 iş makinesi ve 320 personel yangınla mücadele etmektedir. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni olarak bahçelerde sazlık alanın temizlenmesi için yapılan ateş gösterilmektedir.

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı! Bakan açıkladı!

Diyarbakır'daki Orman Yangınına Ekiplerin Müdahalesi Devam Ediyor

Lice ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürmektedir. Yangına Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Lice Belediyesi, Bingöl'ün Genç Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen ekipler müdahale etmektedir. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

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