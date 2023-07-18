Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

İstanbul Taksim'de alkolün dozunu fazla kaçıran bir kişi, yolda yürürken sataştığı 3 kişinden adeta meydan dayağı yedi. Dayak anları çevredeki vatandaşlar tarafından amatör bir şekilde kaydedilirken, kavgaya kimsenin müdahale etmemesi şaşırttı.

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Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

Taksim Meydanı'nda alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, üç şahısla yaşadığı tartışma sonucunda çanta, tekme ve yumruklarla darp edildi. Kavga anları, çevredeki vatandaşların kameralara yansırken, kavga güven timlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Vatandaşlar ise müdahale etmek yerine olayı adeta bir film gibi izlemeyi tercih ettiler.

ÖNCE ESNAFLA TARTIŞTI

Olay, Beyoğlu Taksim Meydanı'nda üç hafta önce meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, önce esnafla tartıştı.

YOLDAKİLERE SATAŞINCA OLANLAR OLDU

Tartışmanın ardından meydanda karşılaştığı üç şahsa sataşan genç bu kez şansı iyi gitmedi. Sert kayaya çarpan genç, 3 şahıs tarafından yumruk ve çanta darbeleriyle fena bir bir şekilde dövüldü.

GÜVEN TİMLERİ KURTARDI

Darp edilen kişi, Beyoğlu'nda görev yapan ekiplerin yanına sığınarak kurtulabildi. Kavgayı sonlandırmak için devreye giren B Bölge Güven Timleri, olaya müdahale ederek kavgayı sona erdirdi.

FİLM GİBİ İZLENDİ

Ancak dikkat çeken bir detay, olayı gören bazı vatandaşların kavgayı ayırmak yerine gülerek izlemesi oldu. Taraflar arasında birbirlerinden şikayetçi olunmazken, yaşanan meydan kavgası bir vatandaşın kamerasına kaydedildi.

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

Alkolün dozunu fazla kaçırınca olanlar oldu! İstanbul Taksim'de alkollü gence meydan dayağı! Güven TİM'leri zor kurtardı!

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