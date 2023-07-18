Ankara'da toplu ulaşımı büyük zam! Yüzde 57 zam yapıldı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ücretlerinde önemli bir zam kararı aldı. Bugün UKOME'de alınan kararla birlikte Ankara'da toplu taşıma bilet fiyatları ciddi bir artış gösterdi. Tam bilet fiyatı 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet fiyatı ise 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

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Ankara'da toplu ulaşımı büyük zam! Yüzde 57 zam yapıldı!

Ankara'da günlük hayatlarını toplu taşıma araçlarıyla sürdüren vatandaşlar, bu zam kararıyla karşı karşıya kaldı.

Tam bilet fiyatlarındaki yaklaşık %60'lık artış, vatandaşların ulaşım maliyetlerini ciddi şekilde etkileyecek. İndirimli bilet fiyatlarındaki artış da öğrenci, öğretmen ve diğer indirimli gruplardaki yolcuları etkileyecek.

Bugün UKOME'de alınan kararla birlikte Ankara'da toplu taşıma bilet fiyatları ciddi bir artış gösterdi. Tam bilet fiyatı 9.5 TL'den 15 TL'ye, indirimli bilet fiyatı ise 4 TL'den 7.5 TL'ye yükseldi.

Yeni gelen zammın kentte 3 gün içinde uygulanmaya başlayacağı öğrenildi.

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