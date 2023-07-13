Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan değişim yürüyüşünü tamamladı. Özcan Ankara'da CHP Genel Merkezi önünde konuşma yaptı. Özcan konuşma sırasında otobüsten aşağı koltuk attı.

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Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları başladı. Her gün bir başka CHP'li çıkıp 'değişim' talebini dillendirse de Kılıçdaroğlu yönetimi, gelen tepkilere kulak tıkayarak yoluna devam etmeye çalışıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüdü.

ÖZCAN ANKARA'DA

Özcan'ın Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Özcan, daha sonra etrafındaki kalabalıkla CHP Genel Merkezi önüne giderek Kılıçdaroğlu yönetimini protesto etti.

Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat felan değilsin!"

DEMOKRAT FELAN DEĞİLSİN!

CHP Genel Merkezi önünde otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Özcan, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERİZ!

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde partinin bölünmeyeceğini, daha çok büyüyeceğini dile getiren Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat felan değilsin!"

KOLTUK ATTI!

Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Özcan, burada konuşma yaptığı otobüsün üzerinden aşağı koltuk attı.

Tanju Özcan daha sonra CHP Genel Merkezi'nin önünden ayrıldı.

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