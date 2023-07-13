Tanju Özcan Ankara'da! "Sen demokrat falan değilsin!"

Seçimlerin kaybedilmesinin ardından CHP'de değişim tartışmaları başladı. Her gün bir başka CHP'li çıkıp 'değişim' talebini dillendirse de Kılıçdaroğlu yönetimi, gelen tepkilere kulak tıkayarak yoluna devam etmeye çalışıyor.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kemal Kılıçdaroğlu'nu istifaya davet etmek için Bolu'dan Ankara'ya yürüdü.

ÖZCAN ANKARA'DA

Özcan'ın Ankara'daki ilk durağı Anıtkabir oldu. Özcan, daha sonra etrafındaki kalabalıkla CHP Genel Merkezi önüne giderek Kılıçdaroğlu yönetimini protesto etti.

Haberin Devamı

DEMOKRAT FELAN DEĞİLSİN!

CHP Genel Merkezi önünde otobüsün üzerinden kalabalığa seslenen Özcan, "Sen demokrat falan değilsin. Sen, sadece kendi muhaliflerinden, partililerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın." ifadelerini kullandı.

YEREL SEÇİMLERİ KAYBEDERİZ!

Kılıçdaroğlu'nun gitmesi halinde partinin bölünmeyeceğini, daha çok büyüyeceğini dile getiren Özcan, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu kafayla gitmesi halinde ise 7 ay sonraki yerel seçimlerde Ankara, İstanbul, Hatay ve Antalya büyükşehir belediyelerinin kaybedilebileceğini" söyledi.

Haberin Devamı

KOLTUK ATTI!

Özcan, "Adalet ve Değişim" yürüyüşünün son gününde CHP Genel Merkezi'ne ulaştı.

Özcan, burada konuşma yaptığı otobüsün üzerinden aşağı koltuk attı.

Tanju Özcan daha sonra CHP Genel Merkezi'nin önünden ayrıldı.

Koyun sürüsü karayolunu trafiğe kapattı, çok ilginç görüntüler oluştu

Aşırı sıcaklara dikkat! Sıcaklar beyin kanamasına davetiye çıkarıyor!

NATO Zirvesi'nde gündem Arda Güler! "Çok büyük futbolcuymuş!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı! Menzil Şeyhi'ne başsağlığı mesajı yayımladı!

Bakan Bolat duyurdu! Türkiye ihracat tarihinde ilk kez yüzde 1 seviyesini geçti!

Memur ve Emekli maaşı zamları meclisten geçti! Teklif kabul edildi!

CHP'de iç savaş sürüyor! Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na erkek olsaydı yanıtı!